Numar record de vizitatori la castelul Bran, la sfarsitul saptamanii trecute

Din cauza pandemiei, timpul de asteptare este aproape dublu in aceasta perioada. Accesul se face in grupuri de cel mult 10 persoane pentru a nu se aglomera interiorul.Administratorii castelului Bran au organizat atent circuitul de vizitare in aceste vremuri, exista separare pe caile de acces, sistem de semaforizare, iar dezinfectarea se face cu lampi cu ultraviolete la intervale regulate de timp."Insistam ca niciun turist sa nu intre fara masca de protectie. Daca nu au cumva, se gasesc. Incercam sa fim foarte atenti cu distanta sociala dintre grupurile de vizitatori, in asa fel incat sa nu fie niciun pericol. De cand a debutat aceasta criza, niciunul dintre colegii nostri nu a fost infectat", a declarat ghidul castelului Bran, Cristina Pavel, pentru Radio Romania Actualitati.Castelul Bran este al doilea cel mai vizitat obiectiv turistic din Romania, dupa castelul Peles, noteaza Radio Romania Brasov. Anul trecut au fost aici peste un milion de turisti.