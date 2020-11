Unde se duc romanii de 1 Decembrie: vacanta aproape de casa, in statiuni balneo sau la tara

Potrivit consultantului in turism Traian Badulescu, in minivacanta de 1 Decembrie, majoritatea romanilor au optat pentru pensiuni rurale si vile din zone de turism rural si din statiunile montane. Turistii s-au orientat catre Bran-Moieciu, Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Marginimea Sibiului, Ranca etc. Multe pensiuni si hoteluri au grade de ocupare intre 70 si 100%."Sunt mai multe motive care sa justifice aceasta efervescenta a turismului intern. Multi turisti au vouchere de vacanta, pe care, fireste, doresc sa le puna in valoare. Pe de alta parte, este vreme buna, iar minivacanta prinde 4 zile libere. Apoi, romanii nu mai au la dispozitie multe alte destinatii externe apropiate unde sa mearga", ne-a declarat Badulescu.Statiunile montane si zonele de turism rural ofera un cadru natural ideal, intimitate, distantare si siguranta in contextul actual."Si, ca sa fiu realist, desi sper sa nu fie asa, multi romani se gandesc cu teama la unposibil lockdown dupa alegeri, care sa debuteze chiar inainte de sarbatori, si prefera sa profite din plin acum de o minivacanta si sa traiasca anticipat atmosfera sarbatorilor de iarna. Ca destinatii externe, romanii aleg cu ocazia minivacantei de 1 Decembrie Turcia (in special Istanbul), Egipt (cu Hurhada) si Dubai", a mai spus consultantul in turism.Acesta afirma ca situatia cu minivacanta de 1 Decembrie copiaza oarecum situatia din prima parte a lunii iulie, cand multi turisti au ales litoralul, turismul rural si alte destinatii, nestiind daca vor mai putea calatori apoi.In Bulgaria avem "zabranen" (trad. - interzis)Pe de alta parte, Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner, ne spune ca pentru minivacanta de 1 Decembrie nu are deloc turisti, agentia pe care o conduce fiind specializata pe vacante in Bulgaria."Pana anul acesta, Bulgaria era o destinatie preferata pentru deplasarile de 1 Decembrie pe litoral, dar si in zona Veliko Tarnovo - Arbanasi. Unii hotelieri de pe litoral aveau pachete speciale pentru noi. Din pacate, din motivele binecunoscute, in aceasta perioada nu putem opera Bulgaria", a mai spus Constantinescu.In ...citeste mai departe despre " Unde se duc romanii de 1 Decembrie: vacanta aproape de casa, in statiuni balneo sau la tara " pe Ziare.com