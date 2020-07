Mesajul emotionant al hotelierilor din Thassos "pentru prietenii nostri romani": "Consideram ca scuzele noastre pentru situatia actuala sunt o obligatie"

Comunicatul a fost postat pe Forum Thassos, o pagina de Facebook pentru romanii care calatoresc in Grecia.Redam, mai jos, continutul mesajului:"Consiliul hotelierilor din Skala Potamia, Thassos, precum si locuitorii statiunii, am dori sa multumim si sa salutam toti turistii care de-a lungul anilor ne-au aratat suportul lor prin prezenta constanta din fiecare an.S-au creat legaturi puternice intre prietenii nostri, familiile de romani care vin in fiecare an pe insula si noi, hotelierii, antreprenorii, care va asteptam si facem tot posibilul sa va bucurati de cea mai buna ospitalitate.Cu toate acestea, in acest an, Covid-19 a pus multe piedici si a dus la impunerea multor conditii negative pentru prietenii nostri romani. Adevarul este ca de la inceputul primei luni de la deschiderea vamilor (perioada post carantina) pentru prietenii nostri balcanici, am fost martori la o crestere significanta a cazurilor de Covid-19, motiv pentru care guvernul Greciei a decis sa faca niste schimbari atat pentru siguranta populatiei elene cat si cea a turistilor.Guvernul nostru a impus masuri stricte de sanatate pentru siguranta tuturor impotriva pandemiei, insa aceste masuri au facut foarte dificila intrarea in tara a turistilor.Rezultatul a fost o mare nemultumire si dezamagire a prietenilor nostri romani, dat fiind faptul ca intrarea in Grecia se face cu:A. Costuri mari, datorita testelor obligatoriiB. Oboseala multa, datorita faptului ca timpul de asteptare in vama este foarte mareC. Incertitudine datorita schimbarilor subite si deciziilor neasteptate ale guvernului nostruDe aceea, consideram ca scuzele nostre sunt o obligatie catre prietenii nostri romani pentru situatia actuala, si va promitem ca mereu va vom astepta cu speranta sa ne vizitati, an de an, intotdeauna sa ne revedem cu bine si sanatosi!!!". ...citeste mai departe despre " Mesajul emotionant al hotelierilor din Thassos "pentru prietenii nostri romani": "Consideram ca scuzele noastre pentru situatia actuala sunt o obligatie" " pe Ziare.com