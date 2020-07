Marturiile romanilor aflati in vacanta in Bulgaria: "In hotel, cei mai multi nu poarta masca". Preturile au scazut cu pana la 40%

Punctele de frontieraRomani aflati in vacanta pe litoralul bulgaresc explica cum au trecut de punctele de frontiera si care este situatia in aceasta perioada. "Noi am trecut prin vama de la Giurgiu, fara probleme. Nu ne-au cerut acea declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate, doar datele si numarul de telefon la care poti sa fii contactat", marturiseste o romanca aflata in vacanta cu familia in Bulgaria, in statiunea Nessebar.Un alt roman aflat in vacanta statiunea Ezerets din Bulgaria, situata la 15 kilometri de granita, sustine ca i s-a cerut declaratia pe propria raspundere la punctul de frontiera Vama Veche si i s-a luat temperatura: "Mi s-a luat temperatura in vama, motiv pentru care am asteptat o ora cu 50 de masini in fata", sustine turistul.Litoralul si atractiile turistice. Se respecta masurile?Romanca aflata in statiunea Nessebar marturiseste ca, la hotel, angajatii nu purtau masti sau le purtau sub barbie. La fel si chelnerii. "In interiorul hotelului, majoritatea oamenilor nu purtau masti si nici nu le zicea nimeni, nimic. Insa, existau geluri dezinfectante", adauga turista.Referitor la pastrarea distantei fizice, romanca sustine ca, intre sezlonguri, pe plaja, distanta se pastra, dar la piscina, nu. "Impresia generala a fost ca oamenii nu se feresc si erau relaxati. Noroc ca nu era multa lume, astfel, am putut sta mai relaxati". In plus, locatiile turistice au luat masurile necesare: "Am vizitat Muzeul de arheologie din Neesebarul vechi. Se intra doar cu masti. Sunt trasate pe jos directiile de urmat iar casiera avea masca. Oricum, nu erau multi vizitatori", sustine romanca.La fel stau lucrurile si in statiunea Ezerets: "Am stat la o pensiune, proprietara nu purta masca, dar nici nu prea interactiona cu turistii". Pe plaja, lucrurile stau mai bine: "Acolo, plaja e discreta, nu prea e populata, motiv pentru care, n-am avut probleme cu nimeni". In plus, regulile sunt respectate in majoritatea locurilor: "In magazine, oamenii respecta regulile. In cele mici, chiar se face coada afara, pe trotuar", adauga turistul.Ce spun reprezentantii agentiilor de turismSebastian Constantinescu, proprietarul ...citeste mai departe despre " Marturiile romanilor aflati in vacanta in Bulgaria: "In hotel, cei mai multi nu poarta masca". Preturile au scazut cu pana la 40% " pe Ziare.com