Cati romani au fost in Maldive in 2021

Conform datelor Ministrului Turismului din Maldive, 7.111 de romani si-au petrecut vacanta la plaja in Maldive in primele doua luni din acest an.Un rol important l-au avut zborurile charter care au aparut catre aceasta destinatie. Probabil, numarul romanilor afi fost si mai mare daca Insulele Maldive nu ar fi intrat pe lista galbena a autoritatlor de la Bucuresti inca de la inceputul lunii trecute, iar cei ce se intorc din vacanta, trebuie sa stea doua saptamani in carantina.Romanii se plaseaza pe locul 6 in topul turistilor care viziteaza Maldivele, dupa India (44.039), Rusia (40.698), Ucraina, Kazahstan, si Germania, care a depasit tara noastra in top, cu 7.386 de turisti.In aceeasi perioada a anului trecut, cei mai multi turisti erau din India, Rusia, Marea Britanie, Italia si Germania.