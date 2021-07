Potrivit estimarilor, de pe litoralul din Romania lipsesc 25.000 de angajati, fapt care afecteaza calitatea serviciilor, constata deputatul USR-PLUS Cristina Pruna, intr-o postare pe Facebook "Pe litoral este o lipsa crunta de personal sezonier. Lipsesc aproximativ 25.000 de angajati si suntem deja in plin sezon.Nu este primul an in care industria HoReCa se confrunta cu aceasta problema, dar este anul in care acutizarea acesteia va fi reflectata in calitatea serviciilor de pe litoral.Motivele angajatilor sunt totusi de inteles. In ultimul an, industria HoReCa a fost grav afectata de criza sanitara, iar salariile nu pot fi destul de competitive astfel incat sa compenseze instabilitatea locurilor de munca. Acum, fostii lucratori sezonieri evita sa mai mearga pe litoralul romanesc, iar unii dintre acestia aleg sa munceasca sezonier in alte tari.Fara masuri cu impact bugetar direct, care sa permita consolidarea unei forte de munca stabile, litoralul romanesc se va confrunta anual cu aceasta problema. Drept urmare, din ce in ce mai multi turisti vor incepe sa aleaga destinatii cu servicii mai bune.Ca solutie, USR PLUS sustine implementarea masurii Zero Taxe pe primii 2.300 lei din salariu in Industria HoReCa. Scutirea de taxe si impozite pe echivalentul salariului minim ar conferi un stimulent financiar relevant care sa readuca forta de lucru pierduta inapoi.Antreprenorii si angajatii din HoReCa trebuie ajutati pentru toate sacrificiile pe care le-au facut in ultimul an, nu ignorati.Programul de guvernare al actualei coalitii prevede implementarea treptata a masurii Zero Taxe incepand de anul viitor. E nevoie sa oferim romanilor sansa sa munceasca decent in Romania", isi incheie Cristina Pruna postarea. ...citeste mai departe despre " 25.000 de angajati lipsa pe litoralul romanesc. Cum sunt afectati clientii care au platit sejururi in mijlocul sezonului estival " pe Ziare.com