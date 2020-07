In randul statelor membre UE, majoritatea romanilor (54%) nu isi putea permite anul trecut sa isi cumpere o saptamana de vacanta pe an departe de casa, ei fiind urmati de greci (49%), croati (48%), ciprioti (45%) si italieni (44%).Prin comparatie, numai 10% dintre suedezi nu isi puteau permite acest lucru anul trecut, ei fiind urmati de danezi si luxemburghezi (ambii cu 11%), finlandezi (12%), nemti si austrieci (ambii cu 13%).Daca ne uitam in urma cu 10 ani, procentajul persoanelor care nu isi permiteau anul trecut sa plece o saptamana/an in vacanta departe de casa a scazut in toate statele membre UE, cu exceptia Italiei si Greciei, unde a crescut cu patru puncte procentuale, si, respectiv, cu trei puncte procentuale.Procentajul a scazut gradual din 2010, cand 39% dintre europeni nu-si permiteau sa plateasca pentru o saptamana de vacanta anuala departe de casa. Totusi, in urma restrictiilor introduse anul acesta pe plan global pentru a stopa extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) si a inchiderii frontierelor, aceasta tendinta de scadere se va opri probabil in acest an.Cea mai semnificativa scadere s-a inregistrat in Letonia (minus 35 puncte procentuale), Malta (minus 30 puncte procentuale), Bulgaria si Polonia (ambele cu minus 27 puncte procentuale) si Estonia (minus 26 puncte procentuale). ...citeste mai departe despre " Jumatate dintre romani sunt prea saraci sa-si permita o saptamana de vacanta pe an " pe Ziare.com