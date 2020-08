Istoria perlei litoralului romanesc, salvata din ruina cu 40 de milioane de euro. Arhitectul faimosului complex turistic a proiectat si palatul ceausestilor din Primaverii

Cu o istorie de aproape 50 de ani, gloria litoralului comunist a fost una dintre cele mai frumoase, mai luxoase si mai cautate locatii de pe litoral de catre romani, insa in perioada comunista nomenclaturistii si turistii straini aveau prioritate.Complexului i-a fost rezervata cea mai interesanta si frumoasa amplasare pe faleza, o portiune de plaja care formeaza un golf, cu lungime de 300 de metri si latime de 200 de metri, ceea ce a permis o solutie compozitionala cu o serie de terase ample, pentru fiecare camera."Perla litoralului romanesc" a fost prima constructie din Olimp, considerat pe atunci cartierul nordic al statiunii Neptun, si a intrat in circuitul turistic in anul 1972.Proiectul a fost realizat de un grup de specialisti condusi de arhitectul Aron Grimberg Solari (decedat in 2019, la varsta de 91 de ani), omul care a realizat si "Palatul Primaverii" din Bucuresti, resedinta familiei Ceausescu, in perioada 1964-1965.Dupa anii '90, Complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere a inceput sa se degradeze.Multi oameni controversati din turismul romanesc au dorit sa il cumpere, de la Puiu Popoviciu la George Copos , insa inainte de criza economica din 2008 a fost achizitionat, cu 10 milioane de euro, de hotelierul Josef Goschy Dupa preluare, Goschy n-a mai investit in noua achizitie, astfel incat complexul s-a degradat puternic, fiind retrogadat, in urma reclamatiilor clientilor nemultumiti, de la 4 stele la 1 stea.In decembrie 2016, Mohammad Murad, un om de afaceri libanez, detinatorul lantului hotelier Phoenicia si liderul Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, a reusit sa ajunga la o intelegere cu Goschy (de la care mai incercase si in 2012 sa cumpere complexul) si a devenit proprietarul celor trei hoteluri, cu restaurantele si spatiile de agrement aferente, la pretul de achizitie 10 milioane euro, desi pretul initial de piata fusese de 6 ori mai mare."In anii '85, student fiind, treceam prin acest complex fara a avea vreo sansa de a fi cazat si admiram locatia alaturi de alti romani, bulgari, turci si nemti. Am putut observa in ochii lor admiratia si respectul pentru aceasta bijuterie. Nu visam pe atunci ca as putea deveni intr-o zi proprietarul acestui loc. Azi vreau sa pun din nou coroana pe frun ...citeste mai departe despre " Istoria perlei litoralului romanesc, salvata din ruina cu 40 de milioane de euro. Arhitectul faimosului complex turistic a proiectat si palatul ceausestilor din Primaverii " pe Ziare.com