Investitii pe litoralul romanesc intre 20.000 si 60.000 de euro pentru echipamente si masuri impotriva COVID-19

"Majoritatea hotelurilor de pe litoralul romanesc au investit in ultimele luni, in echipamente si masuri impotriva Covid-19, intre 20.000 de euro si 60.000 de euro pe unitate, pentru ca turistii sa se simta in siguranta", potrivit Organizatiei Patronale Mamaia Constanta (OPMCTA).Cheltuielile cresc de la o zi la alta, pe masura ce se apropie varful de sezon, existand hoteluri unde, zilnic, se consuma dezinfectant de maini in valoare de circa 1.000 de euro."Membrii organizatiei noastre au investit foarte mult in aceaste dispozitive si masuri de protectie impotriva Covid-19, fara niciun sprijin din partea guvernului. Din contra, nu stim nici acum daca autoritatile considera turismul o industrie prioritara, avand in vedere resursele naturale de care dispune tara noastra, sau nu. Avand in vedere ca, pana in momentul prezent, situatia a fost una dificila din punctul de vedere al rezervarilor pe litoralul noastru, ca peste tot de altfel, agentii economici din industria de turism si servicii conexe de pe litoral nu mai spera in prezent nici macar sa-si acopere cheltuielile de operare. Cu toate acestea, vor continua sa investeasca in siguranta turistilor, iar prioritatea este asigurarea salariilor angajatilor, proprietatile operand cu schema de personal de varf de sezon inca de la inceputul lunii iunie, desi gradele medii de ocupare sunt foarte scazute", a declarat Anca Nedea, directorul executiv al OPMCTA.Angajatii au fost dotati cu vizor de protectie, masti chirurgicale de protectie de unica folosinta si manusi de unica folosinta, iar fiecare camerista are la dispozitie lavete de unica folosinta, gel dezinfectant si dezinfectant de suprafete, in afara de consumabilele folosite in mod curent pentru housekeeping si la piscina. La acestea se adauga dezinfectant pentru covorasele dezinfectante amplasate la intrarile in complex si la piscina, arata patronatul.Nu doar hotelurile, ci si restaurantele de pe litoral au investit pentru protectia clientilor. Un pub din Constanta, de exemplu, a alocat fonduri pentru instruirea personalului, a redus capacitatea terasei la 50% din locuri, si a achizitionat consumabilel