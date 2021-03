Insula Madeira, un adevarat paradis situat in Oceanul Atlantic, care apartine de Portugalia, a anuntat deschiderea "coridorului verde" pentru cei vaccinati si pentru cei vindecati de COVID-19.Conform airlinestravel.ro, cei cu teste negative de COVID-19 pot calatori deja in Madeira. Insa pentru sezonul estival, Madeira doreste mai multi turisti si atunci a anuntat acest coridor verde pentru cei imunizati prin vaccin sau prin vindecarea de COVID-19. Turistii trebuie sa demonstreze ca s-au recuperat de Covid-19 in ultimele 90 de zile sau ca au un certificat oficial de vaccinare, care include data celor doua doze luate si perioada de imunizare pentru fiecare vaccin. Documentele trebuie trimise in limba engleza pe site-ul Madeirasafe.com, inainte de a pleca in calatorie.Cu toate ca se depun eforturi pentru reluarea turismului de masa, in prezent Insula Madeira este inclusa pe lista rosie a multor tari doar pentru simplul fapt ca este sub guvernarea Portugaliei. Conform autoritatilor din Madeira, zilnic sunt in medie 50 de cazuri noi de COVID-19, dar in acelasi timp aproximativ 80 de oameni sunt declarati vindecati. Se estimeaza ca populatia Madeirei se va imuniza in proportie de 70% pana la finalul acestui an.Insula Madeira alcatuieste, impreuna cu micuta insula Porto Santo, un arhipelag renumit pentru oamenii prietenosi, frumusetea naturala si climatul desosebit de bland, ca o eterna primavara in tot timpul anului. Madeira este o destinatie speciala unde pot fi combinate mai multe tipuri de vacanta: de plaja, de munte sau urban.Citeste si:VIDEO Neymar si Ronaldinho au luat lectii de la ea. Cine e brazilianca-minune care "vrajeste" mingeaTurcia a ales. Sondajul care a innebunit tara. Cine a fost mai bun: Hagi sau un brazilianCelebrul portar Gigi Buffon a anuntat cand se va retrage din fotbal: "Acesta e termenul maxim" ...citeste mai departe despre " Insula Primaverii se redeschide neconditionat pentru vaccinati " pe Ziare.com