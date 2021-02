Rata de recuperare dupa COVID-19 este in India de 97%, cea mai mare la nivel global. In plus, incepand cu 28 ianuarie 2021, aproximativ 23,5 milioane de indieni au primit deja vaccinul COVID-19. Avand in vedere acest lucru, autoritatile de la New Delhi planuiesc redeschiderea turismului international, care era un contribuator important la bugetul statului, inaintea izbucnirii pandemiei.Traseu fix si test negativ PCRPlanul reprimirii strainilor prevede ca turistii sa aiba un itinerar fix pentru calatoria lor, impreuna cu rezervari in avans in hoteluri recomandate si companii aeriene interne. De asemenea, vor trebui sa depuna o declaratie personala inainte de a calatori. Daca sunt vaccinati, vor trebui sa poarte dovada vaccinarii, daca nu, va fi necesar un certificat negativ COVID pentru testele efectuate cu 72 de ore inainte de inceperea calatoriei.Daca in timpul sejurului, turistii prezinta simptome COVID-19, li se va cere sa se autoizoleze pana vor fi examinati. De asemenea se incurajeaza platile digitale si servirea mesei in camere, pentru a evita contactele cu alte persoane.India este una dintre cele mai vizitate tari din lume, gratie culturii si minunilor sale arhitectonice. Industria turismului a fost pusa la pamint de pandemie, blocarea frontierelor in urma cu zece luni aducand grave prejudicii acestei ramuri a economiei.Citeste si:Ce a facut Smiley inainte ca Gina Pistol sa nascaCalatoriile la Petra au devenit mult mai facileProstituatele din Amsterdam se muta in "birouri" noi ...citeste mai departe despre " Cum pregateste India redeschiderea turismului international " pe Ziare.com