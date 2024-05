Hotelul Capital Plaza a fost inaugurat

Compania romaneasca Corvinus International a investit suma de 6,6 milioane euro in hotelul de patru stele Capital Plaza din Bucuresti, inaugurat oficial marti, acesta intinzandu-se pe o suprafata totala de 7.500 metri patrati si avand 95 de camere si apartamente, au declarat oficialii companiei, citati de NewsIn.

Lucrarile la Hotel Capital Plaza au fost finalizate in luna august, inaugurarea oficiala avand loc marti.

Hotelul a fost deschis in urma cu cateva saptamani si pune la dispozitie 95 de camere si apartamente, cafenea, restaurant, sala de conferinte, care poate cuprinde 300 de persoane, si un loc de parcare subterana cu 25 de locuri.

In prezent, Capital Plaza are 57 de angajati. Reprezentantii companiei estimeaza un grad de ocupare de 40-50% in 2010.



"Este o provocare extrem de dura in situatie de criza si speram sa reusim sa ne impunem. Investitia de aproximativ 6,6 milioane de euro are patru actionari ai firmei Corvinus International, societatea care detine hotelul, deci actionariat 100% romanesc. Ne bazam pe partea de cazare, dar si centrul de conferinte va sustine cheltuielile hotelului", a declarat directorul general Capital Plaza, Catalin Stefan.



Acesta a adaugat ca proprietarii vor finaliza in noiembrie constructia unui apart-hotel localizat in zona lacului Floreasca, care va cuprinde 18 apartamente, suprafata totala a constructiei fiind de 800 de metri patrati.

