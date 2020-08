Ridicat in anii 70, Complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere a fost cunoscut drept "perla" litoralului romanesc. Este locul in care multi dintre parintii nostri si-au facut vacantele in anii de dinante de Revolutie.Imaginea aeriana a celor trei hoteluri, dispuse pe terase, este celebra din vederile anilor 80. Hotelurile au fost lasate in paragina dupa Revolutie. In urma cu trei ani, complexul a fost achizitionat de omul de afaceri Mohammad Murad.In septembrie anul trecut, au inceput lucrarile la complex. Potrivit proprietarului hotelului, s-au investit nu mai putin de 40 de milioane de euro pentru ca cele trei hoteluri sa fie reabilitate."Am schimbat totul la acest complex: de la instalatii sanitare si electrice la fatade. Incercam sa conservam cat mai mult din fatadele de odinioara, din ceea ce a facut ca acest complex sa fie numit > . Materialele folosite, cum ar fi marmura, gresia si faianta, sunt de cea mai buna calitate, fiind importate din Italia", a declarat Leonard Buianu, directorul Phoenicia Hotel, citat de Adevarul.ro.Va fi pastrat inclusiv compartimentarea initiala, de 780 de camere in intregul complex Amfiteatru-Panoramic-Belvedere. ...citeste mai departe despre " FOTO Cum arata Complexul Amfiteatru, perla litoralului romanesc, dupa ce a fost renovat " pe Ziare.com