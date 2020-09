Expertii in turism il contrazic pe ministrul Economiei: Turismul nu e pe val, ci se ineaca

Expertul in turism afirma ca Virgil Popescu se hazardeaza cand spune ca turismul intern a avut un an foarte bun, pentru ca daca a vazut ca litoralul si muntele au fost ocupate la grad mare in weekend-uri nu inseamna ca totul a mers bine."Doar daca te uitai la Mamaia, Eforie Nord, Vama Veche si Valea Prahovei, puteai sa iti faci impresia ca turismul duduie, dar acestea nu reprezinta toata industria turismului din Romania", mai spune Badulescu.Pana si cifrele statistice de la INS il contrazic pe ministrul Virgil Popescu. Astfel ca sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au scazut in luna iulie 2020 cu 44,4% comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 917.800 sosiri, iar innoptarile s-au redus cu 44,7%, la 2.436.500.Din numarul total de sosiri, cele ale turistilor romani au reprezentat 96,7%, in timp ce turistii straini au reprezentat 3,3%.Ziare.com a realizat in ultima vreme interviuri cu mai multi jucatori din turism care il contrazic pe ministrul Economiei.Hotelurile mari, goale, pensiunile mici, ocupate"Turismul intern a recuperat cat de cat in a doua parte a sezonului, dar ne-am hazarda daca am spune ca este un an mai bun decat anul trecut si ca vor exista profituri mari. 2020 a fost un an de supravietuire, nu este un grad chiar asa de mare de ocupare. Este doar pe litoral la anumite hoteluri bune, in Delta Dunarii s-a stat foarte bine, pe turismul rural. Dar in nici unul dintre aceste cazuri nu vorbim de o capacitate de cazare foarte mare, ci de pensiuni cu 3 pana la 15 camere", spune specialistul in turism.In acelasi timp, hotelurile din marile orase au avut de suferit, cu grad de ocupare foarte mic pentru ca acolo nu mai vin straini, nu mai sunt nici evenimente si au avut ocupat in capacitate de 20-25%. In statiunile balneare, gradul de ocupare a fost foarte mic."Asa ca, sa nu uitam ca turismul intern a pierdut trei luni, martie, aprilie, mai, care au fost moarte din punct de vedere turistic. Nu ne ajuta deloc idei precum ca turismul intern a facut bani in aceasta perioada. Intr-adevar, a fost avantajat, dar cum am mai spus, norocul nostru este ca nu avem turismul de incomi ...citeste mai departe despre " Expertii in turism il contrazic pe ministrul Economiei: Turismul nu e pe val, ci se ineaca " pe Ziare.com