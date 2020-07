EXCLUSIV Care ar trebui sa fie adevaratele preturi la cazare pe litoralul romanesc. "In varf de sezon, posibilitatea de a gasi cazare mai ieftina este in avantajul Bulgariei si al Greciei"

Discrepanta calitate/pret este cu atat mai mare cu cat pe litoralul romanesc ne asteapta camera de hotel slab dotata, cu mobilier invechit, iar angajatii, de la cel mai mic pana la managerul de hotel, nu au nici o pregatire."Intr-adevar in varf de sezon apar unele tarife care sunt exagerat de mari comparativ cu nivelul de dotari si servicii oferit oaspetilor. Aceasta tendinta despre care se vorbeste in fiecare an poate porni de la anumite cauze. Fie se vand prea multe pachete "early-booking" la tarife reduse cu 30-50% pentru aceeasi perioada si, probabil, ca acest tarif redus ar trebui sa fie pretul corect al serviciilor oferite, fie se manifesta o tendinta evidenta de rezervari last-minute (ex.: nu se stie cum va fi vremea si se asteapta prognoza cat mai aproape de perioada de sejur pentru a fi siguri turistii ca se pot bucura de timp favorabil). Daca timpul nu este bun, un turist pe litoralul romanesc are foarte putine optiuni de petrecere a timpului liber", a declarat Mircea Draghici, Managing Director la EST Hospitality Consulting.Pe de alta parte, consultantul in turism Traian Badulescu este de parere ca avem si in Romania structuri de cazare pe litoral unde camera este de 100-200 de lei pe noapte, in sudul litoralului sau in Mamaia la inceput de sezon, dar e drept, avem si structuri de cazare unde camera sau apartamentul pot ajunge la 500-1.000 de euro pe noapte, in special in Mamaia si Mamaia Nord-Navodari."Este drept, in medie, in varf de sezon, posibilitatea de a gasi cazari mai ieftine este in avantajul Bulgariei si al Greciei. Dar aceasta si pentru ca Bulgaria si mai ales Grecia au mult mai multe structuri de cazare, un litoral mai mare si un sezon mai lung", spune Badulescu.Litoralul romanesc, neatragator, dar plin de turistiLitoralul romanesc este destinatia turistica numarul 1 a romanilor, peste 2 milioane de turisti autohtoni alegand riviera Marii Negre an de an."Apoi, voucherele de vacanta au contribuit mult la reatragerea romanilor catre turismul intern. Nu in ultimul rand, din ce in ce mai multe pachete turistice sunt achizitionate in regim early booking, camerele ramase urmand sa fie vandute la un tarif mai ridicat. Iar daca ne referim la Mamaia Nord - Navodari, este o destinatie prem ...citeste mai departe despre " EXCLUSIV Care ar trebui sa fie adevaratele preturi la cazare pe litoralul romanesc. "In varf de sezon, posibilitatea de a gasi cazare mai ieftina este in avantajul Bulgariei si al Greciei" " pe Ziare.com