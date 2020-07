Un ghid turistic realizeaza antologia romanului venit la plaja: "Vrea sa-l mangaie marea pe unghiile de la picioare, in timp ce sparge seminte"

"Romanul cand vine la plaja, dupa cum se comporta, pare ca doreste sa-l mangaie marea pe unghiile de la picioare in timp ce sparge seminte. Daca nu sta fix in buza marii simte el ca nu a fost la mare. Poate sa fie plaja de 200 de metri. Nu conteaza, el trebuie sa fie acolo sa-l inveleasca valul pe genunchi", ne-a povestit ghidul turistic.Si pentru ca este in vacanta, romanul trebuie sa se relaxaze inca de la primele ore... cu o bere."Apoi, daca nu rade o bere la 8.30-9.00 nu se simte in vacanta. Ii si auzi dimineata: Costele, uai Costele, haido bai, bem si noi o beri? Si vine raspunsul. Lasa, bai ce-i de abia 8.30, pana la 9 o radem noi. De fumat se fumeaza peste tot, nici nu conteaza ca te deranjeaza, ca esti insarcinata sau ca ai langa tine un copil mic. Si pentru ca am tomberonul langa mine, rar am vazut pe cineva sa arunce ceva aici. Daca te duci in zona de cearsafuri, scoteceste nitel in locul in care a fost unul si este imposibil sa nu scoti o mana de chistoace", mai spune aceasta.Comertul ambulant cu mancare se face cu zbierete pe rimaComertul ambulant cu mancare, teoretic, este interzis."Practic, la fiecare 3 minute iti trece cineva care-ti vinde orice. De la gogosi, porumb si kurtos, pana la rochii de plaja. Toti vand in rime, ca mi-a ajuns baietelul sa faca rime scabroase pe temele astea. Mai nou, daca nu ai mancat niciodata mar glazurat cu aroma de kiwi si capsune, atunci vino pe litoralul nostru si vei avea parte de asa ceva. Marul cu aroma de mar e desuet. Ochelarii de soare se vand pa barosaneala si pa persoana fizica, am incheiat citatul", ne mai spune ghidul."Pentru mine, imaginea saptamanii ramane cea cu un jandarm in combinezonul lor, cu ghetele alea greoaie si dupa el, incolonati, erau Mickey Mouse si Minnie, in pantofii aia supradimensionati, urmati de 2-3 vanzatori de produse de pe plaja. Dupa ce scapi de astia vin si te polueaza fonic cei care fac reclama la show-urile de comedie. Bineinteles, cap de afis este Doru Octavian Dumitru sau, daca nu este el, este Jean Paler", afirma Murasan.La autoservire nici nu se poate vorbi de distantare, iti respira in ceafa."Iar mastile, sunt o raritate. In plus, aici domneste atmosfera anilor 80, pare o nostalgie dupa vremurile bune pentru ca in boxe nu se aude decat muzica de Did ...citeste mai departe despre " Un ghid turistic realizeaza antologia romanului venit la plaja: "Vrea sa-l mangaie marea pe unghiile de la picioare, in timp ce sparge seminte" " pe Ziare.com