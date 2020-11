Multe dintre tarile europene, in ciuda pandemiei, au continuat sa se promoveze ca destinatii turistice, abordand diverse strategii de promovare. Totusi, Romania a dus lipsa chiar si inainte de izbucnirea pandemiei de o strategie de comunicare si promovare in randul turistilor straini si cu atat mai putin in timpul pandemiei, scrie Digi24.ro.Chiar daca pandemia a reprezentat o schimbare a comportamentului turistilor, multi romani nu au renuntat la a-si petrece vacantele in afara tarii.Astfel, Bulgaria, o destinatie populara in randul turistilor romani, a primit din Romania cei mai multi turisti straini.Romanii au salvat litoralul bulgaresc in aceasta vara. Dintr-un total de circa 450 mii turisti straini sositi pe litoralul bulgaresc in sezonul estival din aceasta vara, circa 40% au fost romani. ...citeste mai departe despre " Eurostat: Romania a inregistrat cea mai mare scadere a numarului de turisti straini din UE " pe Ziare.com