Unde mai putem calatori in Europa fara restrictii, in scopuri turistice

Practic, in acest moment, doar cinci tari europene ne accepta fara nicio conditie, (test, carantinare, izolare, declaratie) atunci cind vine vorba despre calatorii neesentiale.Acestea sunt:* Albania* Macedonia de Nord* Liechtenstein* Elvetia* MoldovaVezi AICI conditiile de calatorie in toate statele din Europa.Dupa cum se poate observa, oferta turistica este extrem de redusa, dar exista si cateva tari unde romanii pot merge, prezentand un test negativ PCR, efectuat cu 48 sau maximum 72 de ore inainte de intra acolo.In general insa, in Europa nu este o perioada propice calatoriilor, mai ales dupa ce a aparut noua tulpina SARS COV-2. Asa se explica si exodul romanilor catre destinatii exorice, precum Maldive, Mexic ori Zanzibar.