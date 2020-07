Escrocherie turistica in vremea coronavirusului. Excursie la Arsenie Boca, vindecatoare de COVID-19, pentru 250 de lei

Domnul Mihai ne-a atras atentia in momentul in care a postat comentarii la anumite postari de pe Facebook prin care le spunea internautilor ca organizeaza excursii la Manastirea Prislop. Intr-un alt comentariu "agentul de turism" ne informeaza ca "a aparut stirea in societate ca cine merge la Prislop, parintele Arsenie Boca scapa de COVID-19. Agentia mea de turism ofera acest sprijin in perioada 25-26 iulie. Va astept cu drag la inscriere tel...."Dupa acest anunt, jurnalistii Ziare.com l-au contactat telefonic, in chip de potentiali clienti, pe organizatorul acestor excursii, pentru a afla detalii despre vizita la manastire."Incepem sa facem al doilea autocar. Am inceput. Sa vedem daca-l umplem si pe al doilea. S-au exprimat dorinta vreo 30 de persoane, sa vedem daca vin pentru a putea completa si al doilea autocar. Deja s-au inscris vreo zece persoane pana in prezent. Mai avem o saptamana si trebuie sa plecam. Eu am asigurat cazarea acolo, in statiune la Straja. Se pleaca sambata dimineata de aici, de la Sectia 13 de Politie (Bucuresti - n.r.). Mergem pe Pitesti, pe Valea Oltului. Ajungem la Prislop in jur de 2-3. Pana acolo mai oprim, ca nu putem sa circulam fara oprire", spune falsul agent de turism.Explicatiile domnului Mihai continua, pentru a ne convinge sa ne inscriem in excursie."Rezolvam prima zi cu Arsenie Boca, dupa care ne indreptam spre Petrosani si urcam la Straja, la cota 2000. Acolo mancam, ne inscriem la masa, cine vrea sa manance contra cost cu 25 de lei. Dupa care a doua zi plecam pe Valea Mineritului, cum se zice. Si ajungem la o manastire, vedem o manastire, apoi ajungem la Targu Jiu, ne oprim prin parc pe acolo sa vedem Poarta Sarutului, Masa Tacerii... Si apoi ne indreptam catre salina Ocnele Mari", mai spune barbatul.Cand l-am intrebat de pret, ne-a spus ca pachetul costa 250 de lei, dar el nu l-a dat in postarea lui din mediul virtual, pentru ca "nu ai voie sa dai pretul pe internet". Pretul are si micul dejun inclus.Presedinte de partid face excursii anti-COVIDIntoarcerea se face duminica, la orele 10.00, dupa cum ne spune "agentul de turism". Cand l-am intrebat cu ce firma de turism se face excursia acesta, ne-a spus ca el are firma lui de turism. Dar ca sa ne linisteasca a venit cu argumentul "fo ...citeste mai departe despre " Escrocherie turistica in vremea coronavirusului. Excursie la Arsenie Boca, vindecatoare de COVID-19, pentru 250 de lei " pe Ziare.com