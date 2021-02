Oficialii afirma ca o bariera de beton si sarma de 36 de kilometri construita recent, care inconjoara Sharm, altadata perla turismului egiptean, va ajuta la protejarea turismului in statiunea de la malul Marii Rosii.Bariera de securitate este realizata din placi de beton cu garduri care separa statiunea de desertul din jurul ei.Cei care intra in oras pe drum trebuie sa treaca printr-una din cele patru porti echipate cu camere si scanere.Sharm el-Sheikh se afla la aproximativ 360 km sud de coasta mediteraneana nordica a Sinaiului, unde a fost concentrata o insurgenta a militantilor islamisti."Distanta dintre zone este uriasa, plus ca exista o securitate mare, armata a doua egipteana asigurand Sinaiul de Nord si armata a treia asigurand Sinaiul de Sud", a declarat jurnalistilor Khaled Fouda jurnalistilor intr-un tur al zonei in weekend."Vor fi cautati, camerele de securitate ii vor identifica, vehiculele vor trece printr-o scanare, astfel incat, atunci cand vor ajunge in oras, sa fie dupa o operatiune de cautare completa", a mai adaugat el, incercand sa asigure ca radicalizatii nu vor avea nicio sansa sa comita atentate in zona.Un muzeu care adaposteste artefacte egiptene antice a fost deschis in Sharm el-Sheikh anul trecut, pe fondul eforturilor de diversificare a activitatilor turistice la statiunea de pe plaja. O universitate numita dupa regele Arabiei Saudite Salman s-a deschis si ea recent in oras.CITESTE siFOTO Cea mai traznita manichiura de la Australian OpenCu ce decolteu a putut sa apara Anda Adam pe partia de skiFOTO Dupa ce suspina Nadia Comaneci, la aproape 60 de aniVIDEO Care e cea mai noua dragoste a Iuliei Vantur in India ...citeste mai departe despre " Cum incearca Egiptul sa opreasca prabusirea celebrei statiuni Sharm el-Sheikh " pe Ziare.com