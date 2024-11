Destinatii turistice periculoase

Thailanda este considerata cea mai periculoasa destinatie turistica, vizitatorii riscand sa fie victimele intoxicatiilor alimentare, furturilor sau accidentelor rutiere, este concluzia unui studiu realizat in Marea Britanie de o companie de asigurari.Studiul a fost realizat de compania Norwich Union Travel Insurance, pe baza cererilor de despagubire inaintate de clientii sai. in urma analizarii celor peste 60.000 de cereri de despagubire ale clientilor Norwich Union depuse in 2005, cercetatorii au descoperit ca in Africa de Sud este cel mai probabil ca turistii sa fie victimele unor jafuri violente sau ca bagajele acestora sa fie ratacite.

Austria este tara unde turistii sufera cele mai multe accidente de ski sau snowboarding. Cehia este tara unde turistii sunt victimele hotilor de buzunare. si Insulele Caraibe reprezinta o destinatie turistica problematica, din cauza intepaturilor si muscaturilor de insecte.

Cele mai sigure destinatii turistice sunt considerate Irlanda, Belgia, Olanda, Germania si Franta, potrivit studiului citat.

Bloombiz

Ads