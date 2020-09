Cinci locuri fantastice din Romania in care sa-ti petreci vacanta in aceasta toamna

Balvanyos Resort, Potcoava Mountain Hideway, Harmonie, satul Viscri si Cosama Village sunt destinatiile turistice potrivite pentru toate gusturile si buzunarele.Balvanyos ResortFoto: Facebook / Balvanyos ResortSituat in inima padurii, Balvanyos Resort este locul in care te poti bucura de o vacanta in orice anotimp. Daca esti o persoana plina de aventura si iubesti natura, aceasta poate fi una dintre destinatiile care sa iti fie pe plac.Foto: Balvanyos Spa/ balvanyosresort.roInconjurat de muntii si padurile din jurul Lacului Sf. Ana, situat pe DN 11C intre Baile Tusnad si Targu Secuiesc, resortul este locatia in care nu ai cum sa te plictisesti. Te poti bucura de privelistea din jurul muntilor, te poti relaxa la spa sau poti sa iti testezi limitele in Parcul de Aventura. In plus, poti vizita si alte atractii ale zonei: Lacul Sfanta Ana, Tinovul Mohos, Pestera Sulfuroasa, Cetatea Balvanyos, Baile Fetelor Apor sau Baile Mikes.Potcoava Mountain HidewayFoto: Facebook/ PotcoavaIn nordul judetului Dambovita, la poalele muntilor Leaota, exista un loc in care poti admira cea mai frumoasa priveliste asupra muntilor. Potcoava se afla in mijlocul padurii, intr-un luminis, la 3 km de cel mai apropiat sat (Brebu).Daca iubesti animalele si drumetiile, aici le gasesti pe amandoua. Te poti aventura in plimbari cu bicicleta, pe jos sau calare. Vei avea parte de o experienta inedita. In jurul pensiunii poti vedea mai multe animale si pasari: iepuri, fazani, pisica salbatica, veverite rosii sau cafenii. Potcoava este locul in care poti sa fii mai aproape de natura, experimentand lucruri noi, agitatia cotidiana fiind inlocuita de o doza de entuziasm.HarmonieDaca ti-ai dorit vreodata sa aflii cum e sa stai intr-o casa in copac, "Harmonie" iti poate oferi o experienta de neuitat. Este un complex compus din Vile si Case in copac, cu o exceptionala panorama catre Muntii Bucegi, Muntii Piatra Craiului si Paraul Rece, intr-un cadru linistit, langa padure.Foto: Casa din copac/ harmonie.roComplexul este compus din 5 vile ecologice din bustean, 3 case in copac si observator, avand fiecare un design unic, facandu-te sa te simti cu adevarat in natura. Vilele impresioneaza prin imbinarea stilurilor clasi ...citeste mai departe despre " Cinci locuri fantastice din Romania in care sa-ti petreci vacanta in aceasta toamna " pe Ziare.com