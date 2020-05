Romanii care se duc in vacanta nu mai intra in carantina in Grecia si Bulgaria. Iata de cand

Carantina va ramane obligatorie pentru calatorii veniti din Suedia, Belgia, Irlanda, Portugalia, Spania, Italia, Malta - state membre ale UE - si Regatul Unit (fosta tara membra a UE aflata in prezent in perioada de tranzitie), a spus seful Inspectoratului de stat pentru sanatate publica din Bulgaria, Anghel Kuncev.El a adaugat ca echipa operativa anti-COVID-19 i-a propus guvernului bulgar data de 1 iunie pentru ridicarea carantinei. Ministerul Sanatatii ar urma sa aprobe acest plan.Interdictia pentru intrarea calatorilor din afara Uniunii Europene va ramane in vigoare.Bulgaria a relaxat majoritatea restrictiilor impuse in luna martie pentru a incetini raspandirea noului coronavirus. Astfel, se pot redeschide teatrele, restaurantele, cafenelele si salile de fitness si este ridicata interdictia deplasarii intre orase."Intentionam sa ridicam carantina obligatorie pentru bulgarii ce revin din strainatate si pentru calatorii veniti din tarile Uniunii Europene si din Serbia si Macedonia de Nord", a declarat Kuncev pentru presa.Si Grecia va primi romani fara sa-i bage in carantinaGrecia va primi turisti din Romania, Bulgaria si statele UE cu un profil epidemiologic similar cu cel al Greciei, incepand din 15 iunie, fara niciun fel de masuri de carantina, informeaza un comunicat de presa al Ambasadei Greciei in Romania.Potrivit sursei citate, restaurantele si cafenele din Grecia au fost redeschise inca din 25 mai, cu pastrarea distantei sociale prin rearanjarea locurilor. Incepand din 1 iunie vor fi redeschise si camping-urile si hotelurile, urmate din 15 iunie de toate spatiile de cazare a turistilor.De asemenea, pana la finele lunii iunie, zborurile spre Grecia vor ateriza numai la aeroporturile din Atena si Salonic. Incepand din 1 iulie, zborurile din strainatate vor fi reluate pe toate aeroporturile din Grecia.Ambasada subliniaza ca protocoalele sanitare se aplica pentru toate hotelurile din Grecia, care vor fi obligate sa aiba un doctor la dispozitie care va actiona in functie de instructiunile primite de la organizatiile de sanatate publica.De asemenea, personalul va avea echipamente de protectie si va fi supus scanarii termice. Numai piscinele exterioare vor fi autorizate sa opereze. De asem ...citeste mai departe despre " Romanii care se duc in vacanta nu mai intra in carantina in Grecia si Bulgaria. Iata de cand " pe Ziare.com