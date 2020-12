ANALIZA Sarbatori la munte in vreme de pandemie: Fara petrecere pe partie sau chefuri cu lautari in restaurante

Una dintre cele mai indragite statiuni aflata in topul preferintelor romanilor pentru vacanta de iarna este Vatra Dornei din Suceava.Numai ca aceasta localitate este in scenariul rosu, astfel incat pana pe 31 decembrie, ora 24.00, sunt in vigoare restrictiile impuse in acest caz. Nu vor fi petreceri si mese festive cu multe persoane."La noi, incidenta pe judet este de 1,51. Intr-adevar avem doua municipii unde este 3,26 si am aprobat in CJSU scenariul rosu si aplicarea masurilor restrictive prevazute de HG1.065 in ceea ce priveste sistemul HoReCa si toate celelalte masuri restrictive, nu avem nicio localitate care ar impune masuri de carantinare. Nici nu s-a luat in discutie asa ceva. La noi, situatia epidemiologica la nivelul judetului este in general una buna.Ieri am adoptat o Hotarare in ceea ce priveste Vatra Dornei, insa, repet nu avem o incidenta care sa ne determine sa avem o analiza pe carantinare. Restaurantele sunt insa inchise pentru ca vorbim despre planul rosu. Insa, in pensiunile si hotelurile unde sunt turisti cazati se serveste masa cu respectarea regulilor care sunt in vigoare.Turistii pot sa mearga sa se cazeze in pensiuni sau hoteluri, insa nu vor fi mese festive, nu vor fi organizare petreceri de Craciun sau de Revelion, se va lua masa respectand masurile din localitatile respective. Noi am facut campanii de informare astfel incat sa nu avem surprize si sa nu recurgem la sanctiuni", a explicat Prefectul judetului Suceava, Mihai Catalin Vasii.Cum se petrece in statiunile din BrasovAlexandru Gheorghe Moldovan, prefectul judetului Brasov spune ca in statiuni sunt restrictiile prevazute de lege pentru fiecare scenariu in parte insa nu se pune problema carantinarii si nici nu sunt alte restrictii spulimentare fata de cele in vigoare."Turistii au voie sa mearga in statiuni, numai ca restaurantele vor fi inchise, sunt restrictii de deplasare pe timpul noptii si toate celelalate masuri aplicabile peste tot. Cu siguranta nu vor fi petreceri de Revelion pe partii pentru ca intre orele 23.00 si 06.00 nimeni nu are voie afara. Noi am facut azi (17 decembrie) o adresa cat ...citeste mai departe despre " ANALIZA Sarbatori la munte in vreme de pandemie: Fara petrecere pe partie sau chefuri cu lautari in restaurante " pe Ziare.com