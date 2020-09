Unul dintre acestia a implementat un sistem de siguranta pentru turistii care achizitioneaza pachete turistice pentru vacanta de iarna."Daca situatia epidemiologica obliga turistul sa anuleze vacanta din motive precum, carantina, granite inchise, situatii de urgenta, atunci penalizarile vor fi zero, iar platile in avans se vor restitui integral. Mai mult, pentru a-i asigura pe turisti ca vacantele lor sunt cat se poate de sigure, turistul plateste in 5 zile de la confirmare 10% din valoarea vacantei, inca 40% la sfarsitul pragului de Early Booking (data ce-i va fi comunicata si prin contract), iar diferenta de 50% cu 3 saptamani inainte de check-in", a declarat Lucian Badircea, CEO-ul companiei turistice.Aceasta oferta este valabila pentru pachete de vacanta achizitionate in destinatii din Bulgaria, Italia, Austria, Serbia si Romania pe perioada Craciunului, Revelionului, dar si in extrasezon.Trebuie sa mentionam ca sunt si hoteluri care au penalizare 100% pentru anularea rezervarilor cu Early Booking si la care se solicita plata integrala la pragul de Early Booking. Din acest motiv turistii sunt rugati sa se informeze cat mai temeinic cu privire la pachetele pe care le achizitioneaza si sa discute cu consultantii nostri. ...citeste mai departe despre " Cum si-a relaxat un turoperator conditiile de vanzare si anulare a vacantelor de iarna " pe Ziare.com