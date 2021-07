Conditiile de intrare in Grecia si punctele vamale disponibile incepand cu 8 iulie. Anuntul oficial al autoritatilor elene

Mesajul oficial a fost mediatizat de responsabilii paginii de Facebook Forum Grecia: "Conditiile de intrare in Grecia, pentru a limita raspandirea COVID-19, se mentin aceleasi ca si pana acum, pentru perioada 8 iulie 2021, ora 6.00 - 15 iulie 2021, ora 6.00.Punctele de frontiera, deschise pentru accesul terestru al turistilor sunt: Promachonas (Kulata), Ormeni, Nymfaia (Makaza), Exochi, Evzoni, Niki, Doirani, Kastania, Kipi, Krystallopigi, Kakavia si Mavromati, 24/24 ore, iar din 13 iulie 2021 si Mertzianis, de la 8.00 la 20.00.Sursa: Decizia ministeriala comuna nr. Δ1 α / Γ.Π.οικ.42638 / 2021, Monitorul Guvernului Elen 2978 / Β / 7-7-2021", se arata in mesajul postat pe grupul de Facebook.Practic, conditiile sunt aceleasi cu cele anuntate in urma cu o saptamana.Cei care vor sa mearga in insulele grecesti trebuie sa aiba la ei unul din urmatoarele documente:Pentru adulti(a) certificat de vaccinare sau certificat de boalab) test PCR negativ efectuat in ultimele 72 de ore,c) test rapid negativ efectuat in ultimele 48 de ore.Pentru minori(a) pentru varsta de 12-17 ani orice test negativ, inclusiv autotest(b) Minorii cu varsta de pana la 12 ani calatoresc liber - adica nu este nevoie de test.Intoarcerea de pe insuleLa intoarcerea din insule, se recomanda ca toti cei care au peste 12 ani sa efectueze un autotest.ExceptiiSunt excluse din masura testelor sau certificatelor insulele: Evia, Lefkada si Salamina, precum si:a) cei care se deplaseaza zilnic intre diferite unitati regionale insulare in scopuri de munca; ei efectueaza saptamanal un autotest.B) cei care se deplaseaza intre insule situate la distante foarte apropiate sau pe feriboturi care leaga continentul cu insulele din apropiere, prin efectuarea unui autotest saptamanal daca sunt angajati, asa cum se intampla deja in prezent. Pentru deplasarea pe distante mai mari este necesar un autotest.Regulile sunt valabile si pentru turistii straini.In ceea ce priveste calatoriile interregionale pe uscat, Hardalias a spus ca guvernul evalueaza datele epidemiologice ale fiecarei regiuni si situatia va fi reevaluata in urmatoarele saptamani.Se pare ca se referea la rapoartele anterioare ale presei conform carora vor fi necesare teste negative pentru calatorii ...citeste mai departe despre " Conditiile de intrare in Grecia si punctele vamale disponibile incepand cu 8 iulie. Anuntul oficial al autoritatilor elene " pe Ziare.com