Cinci plaje salbatice la doi pasi de Romania. Golful bulgaresc considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa

Astfel, vara asta, s-au reconfigurat optiunile si multi au pornit in cautare de plaje mai putin populare, ceea ce pentru iubitorii dintotdeauna de vacante linistite, in salbaticie, nu e tocmai o veste buna.Cum pentru multi dintre romani litoralul romanesc nu mai este, inca dinainte de pandemie, o optiune, zona de interes cel mai aproape de noi si care si-a pastrat granitele deschise pentru turisti e Bulgaria.Ce te faci insa daca nu te dai in vant dupa all-inclusive si vrei doar sa te bucuri de mare si plaja, in liniste?Travel Girls a facut o lista cu cinci plaje salbatice, absolut minunate, la doi pasi de Romania.Krapets - EzeretsLa 18 kilometri de vama Romaniei cu Bulgaria (via Vama Veche), intre doua sate de pescari e o plaja lunga cat o zi de post. Doar cunoscatorii ajung aici, cei mai multi bulgari si cativa romani.Un pic mai la sud de Krapets, care poate fi cam animat pentru cautatorii de liniste, este Ezerets.Drumul prafuit, de tara, ce pare ca nu duce decat in lanurile de grau ale localnicilor, ajunge intr-un sfarsit la o padure de pini, chiar pe malul marii.Pentru o clipa ai impresia ca te-ai teleportat in Grecia, cu o mare bleu-ver, cu pini, maluri inalte, rosiatice, si doar o mana de oameni pe kilometri de nisip fin si valuri lenese.Daca va place sa stati la cort sau mergeti cu rulota, asta e locul ideal.In caz ca ramaneti fara provizii, satul e aproape si puteti merge la cumparaturi sau chiar sa luati masa in complexul Wild Duck, din sat -mancarea este excelenta si preturile, asememenea.Ca sa ajungeti in Ezerets, faceti stanga pe E87, in dreptul localitatii Ezerets - e un panou publicitar cu restaurantul Wild Duck - apoi, traversati campul, pana dati de mare.ShablaLa doar o aruncatura de bat de Ezerets si la 30 de km de granita cu Romania e o plaja cu adevarat pustie si salbatica.E drept, peisajul poate parea putin dezolant, oraselul pare parasit, dar dupa ce cobori scarile improvizate si ajungi la plaja, nu mai vezi decat marea.Nu e o plaja amenajata asa ca mai sunt alge aduse de curenti si destul de multe scoici. Vreo doua ...citeste mai departe despre " Cinci plaje salbatice la doi pasi de Romania. Golful bulgaresc considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa " pe Ziare.com