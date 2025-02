Cheltuieli de un milion de euro pentru Biblioteca Metropolitana

Municipalitatea a investit proape un milion de euro pentru reabilitarea sediului Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, chiar daca sediul este revendicat de fostul proprietar, a declarat, miercuri, primarul general al Capitalei, Adriean Videanu."Municipalitatea nu poate pierde acest obiectiv. Sper ca in viitorul apropiat proprietarul sa negocieze cu noi si sa-l cumparam la valoarea de piata", a declarat, miercuri, la inaugurarea cladirii unde va functiona Biblioteca Municipala, primarul general Adriean Videanu.

Surse din Biblioteca Metropolitana sustin ca cel care are dreptul de proprietate asupra cladirii nu are documentatia completa pentru a prelua imobilul si nu va avea castig in instanta. In prezent, Primaria este in proces cu proprietarul cladirii.

Lucrarile de consolidare au durat patru ani, intre 2002 si 2006, cladirea fiind construita in 1907. In biblioteca se afla, in prezent, 200.000 de volume.

"Bagam prea multi bani in asfalt, de ce sa nu bagam si in cultura?", a spus Adriean Videanu. "Pentru Municipalitate, cultura este o prioritate, peste 70% din resursele banesti fiind date culturii", a adaugat primarul general.

Tot miercuri s-au mai inaugurat si biblioteca virtuala si sectia de culturi orientale. Pentru biblioteca virtuala s-au cheltuit 2,8 miliarde de lei, iar pana la sfarsitul anului suma va ajunge la cinci miliarde de lei, pentru ca vor fi introduse mai multe volume. In prezent, biblioteca virtuala contine peste 5.000 de pagini si va fi extinsa cu inca 1.500 de pagini pana la sfarsitul anului. Deocamdata, pe internet, pot fi citite doar cartile publicate pentru prima data cu 64 de ani in urma, pentru ca nu mai intra in vizorul legii drepturilor de autor. Sectia de culturi orientale, denumita Mircea Eliade, a primit o donatie de 3.000 de volume de la Guvernul Popular al municipiului Beijing.

Directorul Bibliotecii Metropolitane, Florin Rotaru, a spus ca este foarte multumit de noul sediu in care acum exista mai multe spatii pentru cititori si sali de lectura cu aer conditionat.

Salile info-documentare asigura accesul gratuit la biblioteca digitala si la catalogul electronic. La sediul central poate fi consultat orice titlu achizitionat de Biblioteca Metropolitana de-a lungul existentei sale (157.000 de titluri) si poate fi accesata online presa scrisa. Pot fi consultate si imprmutate la domiciliu peste 67.000 de documente de biblioteca detinute in colectiile serviciului "Comunicarea Colectiilor".

