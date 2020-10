Cele 5 cerinte ale agentiilor de turism catre Guvern pentru a supravietui pandemiei

1. Realizarea unei scheme de ajutor de stat pentru agentiile de turism constand in oferirea de granturi egale cu valoarea taxelor achitate in anul 2019, proiect ce ar trebui implementat pana cel tarziu la finalul anului 2020.2. Reducerea cotei de TVA la 5% pentru agentiile de turism incepand cu 01.01.2021, chiar si pentru o perioada limitata de 3 ani.3. Prelungirea acordarii voucherelor de vacanta in perioada 2021-2025 catre bugetari si acordarea de facilitati fiscale pentru companiile private care ofera salariatilor vouchere de vacanta. Conform studiului realizat de catre APET si ASE privind beneficiile aduse de acest program, pe care il anexam prezentei, fiecare leu cheltuit de statul roman pentru voucherele de vacanta antreneaza o crestere de 0,51 lei a Produsului Intern Brut (valoare nominala), iar la fiecare 64.359 lei cheltuiti pentru vouchere se creeaza un nou loc de munca.4. Prelungirea proiectului privind munca flexibila pana la 30 iunie 2021, pentru a evita pierderea unei resurse umane cu un nivel profesional foarte inalt si cu o specializare de nisa, care cu greu va putea gasi alte locuri de munca pe masura pregatirii. Oameni in care s-a investit foarte mult in decursul anilor si care au acumulat o experienta remarcabila, vor fi nevoiti sa migreze catre alte domenii de activitate, probabil ca novici, ceea ce va duce la scaderea veniturilor si, implicit, a nivelului de trai pentru aceasta categorie de angajati.5. Garantarea voucherelor de valoare emise de catre agentiile de turism pentru calatoriile anulate din cauza restrictiilor impuse de pandemie."Avand in vedere situatia la nivel mondial si perspectivele limitate de revenire la normal in viitorul previzibil, este de asteptat sa se intample in perioada urmatoare falimente ale unor companii de top din economie cu capital autohton, branduri recunoscute, mari angajatori dar si firme medii, toti acestia fiind contribuabili corecti si importanti la bugetul statului de-a lungul a zeci de ani de activitate. Din ultimele date transmise de catre membrii ANAT la solicitarea Dlui. Secretar de Stat Razvan Pirjol, reiese faptul ca numai 10 dintre agentiile de turism cu volume mari, care opereaza pe piata din Romania, au achitat in anul ...citeste mai departe despre " Cele 5 cerinte ale agentiilor de turism catre Guvern pentru a supravietui pandemiei " pe Ziare.com