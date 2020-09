Cele mai frumoase sate din Romania. Locuri extraordinare pentru a-ti petrece vacanta de toamna la tara

RimeteaSub cerul senin de vara tarzie, satul Rimetea te asteapta cu casele sale frumoase, ce parca au ramas blocate in timp. Zidurile albe "patate" doar de verdele crud al ferestrelor, te trimit cu gandul la o primavara pe care vrei sa o savurezi in tihna cu tot sufletul.Vorba ca fiecare casa este castelul unui om parca prinde viata aici, pentru ca locuintele sunt construite cu ziduri de piatra si porti masive de lemn, cu usile pivnitelor care dau in strada si care sunt strajuite de rame de calcar.In randul de jos al caselor stau fierarii care odinioara faureau unelte, arme, dar si anumite ornamente pentru gardurile de fier ce strajuiau palatelor nobililor din Transilvania. Satul din transilvania nu s-a schimbat mai deloc in ultimii 200 de ani, asa ca aici pasesti pe crampeie de timp pe care rar le poti simti in alte sate din Romania.Rimetea se afla in nordul depresiunii Trascaului, fiind inconjurat de masive montane care domina cu 500-600 metri printr-o serie de abrupturi pitoresti. Masivele calcaroase din jurul depresiunii sunt mai impadurite in partea vestica Vf. Cornului (1.238 metri), Ardascheia (1.250 metri), Dealul Baiesilor (1.010 metri) si mai golase in est, unde domina Piatra Secuiului (1.128), si apoi Tarsa (999 metri). Faptul ca este inconjurat de acesti munti il face zona ideala pentru parapanta si alpinism.CiocanestiColorat ca un ou de Paste care a fost incondeiat de bunica noastra de la tara, singura care mai cunoaste obiceiurile stramosesti, Ciocanesti este satul din Romania care se etaleaza calatorilor in toata splendoarea sa gata sa-i cucereasca. Aici, traditia decorarii oualor este una care dainuie de sute de ani, dar de abia undeva prin anii 1950 au inceput sa transpuna acele modele de pe oua pe case.Totul a inceput in urma cu 16 ani, cand, autoritatile locale au decretat ca fiecare casa nou construita sau renovata sa fie decorata dupa motivele populare de pe oua. Un deceniu mai tarziu, Ciocanesti a primit titlul de sat cultural al Romaniei.Ca si in cazul satului Rimetea, Ciocanesti are o traditie de mai bine de jumatate ...citeste mai departe despre " Cele mai frumoase sate din Romania. Locuri extraordinare pentru a-ti petrece vacanta de toamna la tara " pe Ziare.com