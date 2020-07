GALERIE FOTO Cele mai frumoase plaje din Bulgaria si Grecia. Locuri memorabile accesibile turistilor romani

Bulgaria si Grecia, destinatii de vara foarte apreciate de romani, sunt tarile care si-au deschis granitele pentru turisti cu oferte all-inclusive atragatoare si ospitalitate exemplara.Specialistii in turism au intocmit un clasament, bazat pe popularitate, al plajelor vecinilor din Grecia si Bulgaria.Nisipurile de AurNisipurile de Aur, probabil cea mai populara statiune din Bulgaria, este supra-numita Perla litoralului bulgaresc. Are o plaja generoasa, cu nisip fin, auriu, ce se intinde pe patru km de-a lungul Marii Negre, si ofera numeroase oportunitati de divertisment, fiind ideala pentru familiile cu copii.Foto: Facebook / Golden Sands BulgariaCacao Beach, Sunny BeachStatiunea bulgareasca Sunny Beach are o plaja lunga de 8 kilometri, cu dune naturale de nisip si valuri de-un albastru ireal. Turistii au la dispozitie in Cacao Beach numeroase baruri si restaurante si este celebra pentru petrecerile fara sfarsit. Deasemenea este locul ideal pentru pasionatii de iahturi, surfing, schi de apa, scutere de apa, volei pe plaja si zbor cu parapanta. Se organizeaza chiar si turnee sportive, atat pentru amatori, cat si pentru profesionisti.Foto: Facebook/ Cacao BeachAlbena Beach, AlbenaO plaja, deasemenea, perfecta pentru vacante de familie. Tarmul Marii Negre, aici, nu este abrupt, fundul marii are o inclinatie blanda, astfel ca toti copiii sunt in siguranta. In plus, este o statiune verde, cu multa vegetatie, deci cu mult aer. Din acest motiv si datorita brizei intense, Albena este ideala pentru turistii carora le place marea, dar nu suporta temperaturile excesive.Si aici aveti la dispozitie foarte multe oferte de distractie memorabila: echitatie, schi nautic, barci, para-sailing, yachting, surfing, skijet-uri, pescuit subacvatic, volei pe plaja. Unde mai pui serviciile all-inclusive ale hotelurilor din Albena sunt impecabile.Grecia este greu de egalat in materie de plaje, gratie insulelor ei.Egremni Beach, insula LefkadaUn paradis la Marea Ionica, legat de continent printr-un lung dig rutier. Plaja Egremni este de departe cea mai spectaculoasa, datorita falezelor albe si a abundentei de vegetatie. Linistea este un alt mare atu al acestui loc, alaturi de bucataria greceasca -printre cele mai savuroase bucat ...citeste mai departe despre " GALERIE FOTO Cele mai frumoase plaje din Bulgaria si Grecia. Locuri memorabile accesibile turistilor romani " pe Ziare.com