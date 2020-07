Oficialii Ministerului Afacerilor Externe au anuntat ca punctul vamal Kulata-Promachonas ramane, in continuare, si dupa 15 iulie, singura cale terestra de acces in Grecia venind de pe teritoriul Bulgariei. Pe de alta parte, turistii pot parasi Grecia prin alte doua puncte vamale."Conform anuntului initial al autoritatilor elene din 15 iulie 2020, accesul rutier pe teritoriul elen in scop de vizita/turistic se face in continuare doar prin punctul de trecere al frontierei Kulata (Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena), in timp ce pentru celelalte categorii de calatorii esentiale (serviciu, afaceri, studii, scopuri medicale etc.) traficul esential se poate desfasura prin orice PCTF (Nymfeia, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, Evzoni).Iesirea de pe teritoriul Republicii Elene se mai poate efectua, in prezent, prin punctele de frontiera terestra, cu mentiunea ca ultimele doua puncte de frontiera pot fi inchise in orice moment fara preaviz:Promachonas (Serres) - Kulata (Bulgaria);Nymfeia (Komotini) - Makaza (Bulgaria);Evzoni (Kilkis) - Bogoroditsa (Macedonia de Nord);La intrarea in Republica Elena toti cetatenii straini sunt obligati sa prezinte codul QR primit", se arata in comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.Surse din piata operatorilor in turism arata ca vama Makaza ar urma sa ramana inchisa, pe sensul de intrare in Grecia, cel putin pana pe 29 iulie. ...citeste mai departe despre " Ce vami intre Bulgaria si Grecia sunt deschise din 15 iulie. Anuntul oficial al Ministerului Afacerilor Externe " pe Ziare.com