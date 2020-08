Ce tarife veti gasi pe litoralul bulgaresc intre 15 si 20 septembrie

Pe de alta parte, cele mai bune si mai cautate structuri de cazare de pe litoralul bulgaresc sunt deschise pana la 30 septembrie. Daca se va mentine o vreme buna, insorita, este foarte posibil ca unele hoteluri cu piscina interioara, spa, servicii foarte bune, sa ramana deschise pana la inceputul lunii octombrie. In Bulgaria, luna septembrie este in mod traditional cea mai secetoasa, cu o clima foarte buna pentru plaja.Iata cateva exemple de tarife pentru perioada 15-20 septembrie, o camera, 5 nopti:- Club Hotel Evrika Beach (Sunny Beach) - 408 euro / 2 adulti, all inclusive, 4 stele, sezlonguri incluse, parcare inclusa si bar pe plaja. Tariful include o reducere de 25%.- Hotel Melia Grand Hermitage (Nisipurile de Aur) - 385 euro, 2 adulti, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 30%.- Hotel Grifid Encanto Beach (Nisipurile de Aur) - 533 euro, 2 adulti, all inclusive, 4 stele. Tariful include o reducere de 15%.- HVD Reina del Mar (Obzor) - 671 euro, 2 adulti, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 36%.- Maritim Paradise Blue Hotel & Spa (Albena) - 600 euro, 2 adulti, all inclusive. Tariful include o reducere de 11%.Rezervari de o saptamanaIn acest sezon, turistii romani au efectuat rezervari pentru litoralul bulgaresc in medie cu o saptamana inainte de plecare. Daca anii trecuti, rezervarile early booking aveau o pondere din ce in ce mai mare, in prezent, din cauza pandemiei covid-19, a incertitudinii pe termen mediu si a temerii privind introducerea unor viitoare restrictii, turistii si-au schimbat radical comportamentul.Rezervarile facute la inceput de an, in sistem early booking, au fost onorate incepand cu luna iulie, dar multi turisti care rezervasera pentru prima parte a sezonului estival au facut reprogramari incepand cu 15 august, prin intermediul voucherelor emise de agentie."Litoralul bulgaresc ramane foarte competitiv fata de cel romanesc. Anul acesta am avut multi turisti care au venit in Bulgaria pentru prima data, inainte preferand Grecia, Turcia sau Romania. Acestia au ramas placut surprinsi, in special cei care inainte alegeau litoralul romanesc. Tinand cont de contextul actual, am inregistrat o performanta deosebita a vanzarilor pentru litoralul bulgaresc, pornind de la asteptari zero. Am luc ...citeste mai departe despre " Ce tarife veti gasi pe litoralul bulgaresc intre 15 si 20 septembrie " pe Ziare.com