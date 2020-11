Ce se va intampla cu partiile de schi din Europa. Austria si Italia nu se pun de acord in privinta inchiderii

"Pentru industria turistica din Austria si turismul sau de iarna, pandemia de Covid-19 este o enorma amenintare din orice punct de vedere, atat al sanatatii dar si economic", a declarat marti ministrul austriac al Finantelor, Gernot Blumel. Potrivit acestuia, inchiderea partiilor de ski ar insemna venituri pierdute de ordinul a 2,4 miliarde de euro in cele trei saptamani de vacanta din preajma Craciunului."Daca UE vrea cu adevarat acest lucru, va trebui sa plateasca", a spus Gernot Blumel, apreciind ca UE va fi nevoita sa acorde despagubiri echivalente cu 80% din aceste venituri, in linie cu schema de ajutor adoptata de Guvernul austriac pentru companiile afectate de Covid-19.Anterior, premierul italian Giuseppe Conte a spus ca italienii nu vor mai putea sa-si petreaca vacanta de Craciun la schi din cauza pandemiei de COVID-19. Conte a declarat ca a pledat pentru "coordonare europeana" pe aceasta tema, in discutiile recente cu cancelarul german Angela Merkel , presedintele francez Emmanuel Macron si presedintele Consiliului European, Charles Michel."Daca partiile trebuie sa ramana inchise, acest lucru ar trebui sa se aplice intregii Europe", a declarat marti presedintele regiunii Veneto, Luca Zaia, pentru ziarul Corriere della Sera. "Nu puteti interzice schiul in Tirolul de Sud (Italia) si permite accesul in Carintia (Austria). Ar fi o gluma inacceptabila", a mai spus Zaia.Statiunile de schi din Italia genereaza venituri anuale de circa 11 miliarde de euro, dintre care o treime provin din vacantele petrecute de italieni in Alpi si Dolomiti de Craciun si Anul Nou.Citeste si:Austria incepe testarea in masa a populatiei pentru COVID-19Cand vor ajunge in Italia primele doze de vaccin anti-COVID-19: "Vaccinarea masiva se va face prin persuasiune"Predictie sumbra a unui oficial al OMS despre al treilea val al pandemiei in Europa: "Guvernele au esuat" ...citeste mai departe despre " Ce se va intampla cu partiile de schi din Europa. Austria si Italia nu se pun de acord in privinta inchiderii " pe Ziare.com