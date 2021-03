Unde poti merge in aprilie, iar cazarea sa te coste sub 100 de lei pe noapte

Pentru o cazare de sub 100 de lei pe noapte va trebui sa luati statiunile la puricat pe platformele de rezervari sau puteti merge la o agentie de turism, unde preturile s-ar putea sa fie ceva mai bune pentru ca aici comisioanele percepute pentru unitatile de cazare sunt mai mici.Ca sa va faceti o idee, la o agentie de turism, in general, pensiunea cedeaza pentru rezervare, un comision de maximum 10%. In schimb, platformelor de rezervare pensiunile le cedeaza comisioane duble, adica de 18-20%. Din acest motiv, veti descoperi ca pe unele platforme de rezervare, preturile la cazare sunt mai mari decat direct la receptie sau la o agentie.Dar trecand peste asta, am cerut oferte de sub 100 de lei de la o agentie de turism pentru partea montana apropiata de Bucuresti. Si am gasit in Sinaia, la o pensiune, cazare cu 79 de lei, fara masa. Era singura oferta. Pe platformele de rezervare, cea mai ieftina oferta este doar de 110 lei.Cea mai mica oferta care ne-a fost data a fost pentru un hostel din Busteni, astfel ca, pentru 41 de lei va puteti caza intr-o camera dubla, fara masa. De asemenea, mai puteti rezerva si la o pensiune cu 75 de lei pe noapte.Cele mai multe oferte le-am descoperit in Moeciu de Jos, unde vilele acreditate au preturi de 80-85 de lei/ noapte.La Predeal, o singura cabana va poate primi intre 11 si 18 aprilie, cu un pret destul de rezonabil, de numai 81 de lei pe noapte de persoana.Preturi peste 100 de lei pe platformele de rezervariDaca va incercati norocul pe platformele de rezervari, atunci va trebui sa cautati serios, mai ales daca mergeti "pe buget". Astfel ca, ne-am incercat norocul la Caciulata, iar acolo, o singura casa administrata particular ne putea caza la pret de sub 100 de lei. Mai precis, 99 de lei pe noapte.Exista si oferte depentru doi adulti si un copil la pensiuni de 3 margarete, iar acestea se duc undeva la 140 de lei pe noapte pentru toti. Deci raportul calitate pret intra in zona noastra.In schimb, daca vreti o zona cu adevarat ieftina si aveti chef si de un drum frumos cu masina, va tre ...citeste mai departe despre " Unde poti merge in aprilie, iar cazarea sa te coste sub 100 de lei pe noapte " pe Ziare.com