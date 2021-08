De cele mai multe ori, când aleg Bulgaria ca destinație de vacanță, românii merg pe litoral, la all-inclusive.O turistă din România scrie despre câteva dintre ele, pe Facebook , pe pagina Vacanțe sub 500 de euro:"Am explorat într-un weekend o altă față a Bulgariei și am fost încântați de minunățiile descoperite:1. Devetashka Cave - aici s-a filmat o scenă din Eroi de Sacrificiu 2 (intrarea 2 leva/pers)2. Krushuna Waterfall - cea mai impresionantă cascadă a Bulgariei (intrarea 3 leva/pers)3. Tsarevets Fortress4. Trapezitsa Fortress în Veliko Târnovo5. Belogradcik Rocks (aici am fost în urmă cu 5 ani și am vrut să revenim, dar se terminase programul de vizitare)Ne-am cazat o noapte la Business Hotel Premier în Veliko - 72 BGN camera cu 1 pat dublu, canapea extensibilă, saună în cameră și mic dejun inclus.Buget total: max 250 euro/2 persoane.Împărtășim cu voi aceste experiențe pentru că Bulgaria înseamnă mai mult decât litoral și aceste obiective turistice se pot vizita într-o escapadă de câteva zile."Locațiile pot fi găsite și cu Google Maps și cu Waze, spune autoarea postării, precizând că le-a verificat pe ambele."Am plecat din Craiova duminică dimineața și ne-am întors luni seara. La Belogradcik nu am mai ajuns pentru că închidea la ora 17:00 și nu ne încadram. O zi în plus ar fi fost ideală. La Devetashka și la Krushuna am fost în prima zi, după amiaza am ajuns la Veliko, ne-am plimbat puțin pe acolo. Dimineața am stat mai mult la cafea și după am mers la fortareață, apoi am trecut prin Ruse să mâncăm și înapoi în Craiova", adaugă aceasta, într-un comentariu.Cineva confirmă că zona este de vis: "Nu demult ne-am intors din Bulgaria si am vizitat si noi peștera și cascada. Am rămas impresionați, ne-a plăcut enorm! Chiar merită vizitat!" ...citeste mai departe despre " Cinci minunății naturale în Bulgaria. Locurile sunt puțin cunoscute, dar accesibile într-o escapadă de maximum două zile " pe Ziare.com