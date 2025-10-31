Bulgaria va construi o statiune turistica ecologica de 25 milioane de euro

Marti, 06 Februarie 2007, ora 10:35
860 citiri

Bulgaria va incepe constructia unei statiuni turistice ecologice, in valoare de 25 milioane de euro, pe plaja din apropierea satului Topola, din nord-estul Bulgariei, relateaza Sofia News Agency.

Principalul investitor al proiectului &quot;Topola Skies&quot; este Varna Company Aquatech. Statiunea este situata in apropiere de cel mai mare teren de golf din regiune Thracian Cliffs, a carui constructie nu este finalizata.

Statiunea ecologica va cuprinde un centru de afaceri, doua piscine, terenuri de tenis, magazine, restaurante si multe altele. Investitia se ridica la 25 milioane de euro. Statiunea se va intinde pe 22 500 metri patrati, iar finalizarea constructiilor este programata pana in 2008.

Bloombiz
(Sursa: NewsIn)

