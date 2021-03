In aceste conditii, piata abunda de oferte avantajoase. Astazi este o promotie foarte buna de la Blue Air , singura companie low-cost romaneasca: la fiecare bilet de avion cumparat, primesti unul gratuit, plus o schimbare gratuita a datelor de calatorie, in caz ca apar restrictii de calatorie neprevazute!O alta companie low-cost, Ryanair a eliminat taxele de modificare pentru toate rezervarile efectuate inainte de 30 iunie 2021, pentru calatorii inainte de 31 octombrie 2021.Promotia esta valabila pana pe 25 martie, ora 23.59, perioada de calatorie: pana la 26 martie 2022, catre toate destinatiile.CITESTE SI: INTERVIU Psiholog clinician: "Copiii nostri vor trai cu o trauma uriasa fata de tot ceea ce se intampla acum. Oamenii au dezvoltat foarte multe fobii"Pentru ce se administreaza medicamentele din schema de tratament a medicului Flavia Grosan: "Se adreseaza doar anumitor categorii de pacienti"Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, reclama la CCR ca ii sunt incalcate drepturile in dosarul in care e acuzat de omorProxeneti din Mehedinti, prinsi de politie si DIICOT. Ca sa aiba credibilitate se plimbau cu masini de lux prin Dorobanti si se afisau cu "ispitele" de la emisiunea "Insula Iubirii"VIDEO Golul lui Andrei Ciobanu de la Euro face inconjurul lumii. "Ma bucur ca ii am profesori pe Hagi si pe Mutu" ...citeste mai departe despre " Promotie la biletele de avion: 1+1 gratis, catre toate destinatiile " pe Ziare.com