Arafat: Oamenii sa-si calculeze ca vor face vacanta acasa, in Romania. Cand va incepe si cum va fi, chiar nu pot sa va spun

Despre momentul in care va incepe sezonul turistic, Arafat a spus ca nu poate oferi date certe, dar cu siguranta nu de la 1 Mai."Oamenii sa isi calculeze ca vor face vacanta acasa. Adica acasa, in Romania, nu acasa la ei neaparat, dar in Romania. Si asta din doua motive: este mult mai usor sa lucrezi la acest lucru si eviti sa stai blocat undeva printr-un aeroport.Doi, este un sprijin pentru industria noastra, care are nevoie de noi acum, in aceasta perioada. Cand va incepe si cum va fi, chiar nu pot sa va spun pana nu vedem evolutia virusului. Insa clar ca nu din 1 Mai, asta este clar", a declarat Raed Arafat, joi seara, la Antena3."Cei care si-au calculat, ca am citit pe Facebook , ca mergem la mare pe 1 Mai, mergem si facem totul de 1 Mai, cum faceam pana acum, asta cu siguranta nu. Dupa 15 mai se vom anunta masurile si se va sti aproximativ pe unde tintim relaxarea unor masuri pe partea turistica, dar acum e prea devreme", a adaugat Raed Arafat.Acesta a apreciat ca "e un an total atipic"."Eu din 2004 nu am avut vacanta. Aceasta problema eu nu o am, dar asta nu inseamna ca nu ii inteleg pe cei care isi programeaza si care vor sa mearga in vacanta", a mai declarat seful DSU.Hotelierii se pregatesc pentru sezonul estival: Turistii vor manca in serii, cu tacamuri de unica folosinta