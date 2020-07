Analiza: Bulgaria a atras 50% dintre turistii care voiau sa plece in Grecia si Turcia

"Cei care merg in Turcia si in Grecia de obicei cauta acum hoteluri in Bulgaria, deoarece este cea mai permisiva destinatie pentru turistii romani, nu solicita testele PCR, nu trebuie sa stai in carantina la intoarcere pentru ca nu s-a reportat niciun caz de covid-19 pe litoralul bulgaresc si reprezinta una dintre cele mai sigure destinatii europene. Piata s-a schimbat destul de mult, iar cele mai cautate sunt hotelurile de calitate. Turistii care merg acum in Bulgaria sunt mai pretentiosi, cu venituri de la medie in sus, si cauta hotelurile de 5 stele, de lant, cele de 4 stele sau hotelurile unde au fost multumiti de calitatea serviciilor. Mare parte din clientela din Bulgaria - poate chiar 50% dintre turistii actuali - nu a mai fost pe litoralul bulgaresc pana acum. Pentru ca Bulgaria este in general o destinatie pentru familii, observam o crestere a segmentului pentru cupluri. Ei constituiau clientela pentru Turcia si Grecia", a declarat Sebastian Constantinescu, CEO Travel Planner.Profilul turistului care alege Bulgaria in aceasta perioadaIn general, turistul care s-a reprofilat pe litoralul bulgaresc are venituri de minim 800-1.000 de euro pe luna, pe membru adult. Face parte dintr-o familie cu cel putin un copil si provine din marile orase ale Romaniei. Pentru vacanta, este interesat de hotelurile de 4 si de 5 stele, de lant, avand in vedere ca este prima oara cand vine pe litoralul bulgaresc. Turistul este destul de precaut si prefera sa aleaga last minute pentru a reduce cat mai mult riscul de evenimente neprevazute.Desi sta la all inclusive este dispus sa cheltuiasca pentru servicii extra la hotel dar si pentru iesiri in oras, pe mese la restaurantele din statiune pentru a experimenta traditiile culinare locale."Numai in ultimele doua luni, am avut parte de peste 1800 de clienti care au renuntat la Grecia si Turcia pentru a veni in Bulgaria in lunile august si septembrie. In continuare, ne asteptam ca acest numar sa creasca, mai ales ca nu sunt putini hotelierii bulgari care au pastrat calitatea serviciilor, desi in general exista o scadere a calitatii serviciilor datorita ...citeste mai departe despre " Analiza: Bulgaria a atras 50% dintre turistii care voiau sa plece in Grecia si Turcia " pe Ziare.com