Destinatia turistica aflata la o zi de condus de Romania, unde nu e nicio restrictie de Covid

E una dintre putinele destinatii europene accesibile fara restrictii in pandemie.Pe data de 24 februarie s-au actualizat conditiile de intrare in Albania, iar acum nu se cere test de Covid, nici vaccin, singura restrictie poate sa apara la intoarcerea in Romania, daca la acel moment tara se va afla pe lista galbena.In Albania se poate ajunge usor, prin Bulgaria (care permite tranzit fara test PCR, dar trebuie sa aratati o rezervare in alta tara, sa demonstrati ca sunteti in tranzit) si Macedonia de Nord care permite accesul cetatenilor straini fara restrictii.Prin Grecia este imposibil la momentul actual, deoarece tranzitul turistic este interzis, dar pe viitor lucrurile se vor schimba.O alta varianta de a ajunge in Albania este avionul aeroportul din Tirana fiind deschis zborurilor internationale.Cei care au fost in Albania sustin ca este o destinatie cu potential urias de dezvoltare. Tara este o bucata verde pe harta, iar plajele retrase si superbe au deschidere la Marea Adriatica sau Marea Ionica. Natura este fabuloasa: parcurile naturale sunt minunate (de exemplu Llogara), litoralul fantastic. Preparatele culinare sunt de top, hoteluri multe si raport calitate/pret excelenta, clima prietenoasa si atmosfera relaxata.