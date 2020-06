800 de rezervari in primele sase luni pe Travlocals

In cele sase luni de activitate, platforma Travlocals a reunit circa 100 de parteneriate: peste 70 de spatii de cazare, din toate colturile tarii, de la cabane si case traditionale, la casute in copac si glampinguri si peste 20 de experiente turistice.Radu Fusea, fondatorul Travlocals, a declarat ca "turismul rural, autentic, este sansa relansarii noastre, ca tara. Vestea buna e ca schimbarile incep deja sa apara si interesul pentru Romania este in continua crestere.Desi suntem abia in primele zile ale lunii iunie, 10% dintre unitatile de cazare sunt fully booked pentru perioada iunie - august si alte aproximativ 15% au toate weekendurile rezervate in perioada verii.Sunt cifre care nu pot decat sa ne bucure si sa ne confirme ca facem un lucru bun, atat prin intermediul Travlocals, cat si prin cel al blogului Wildventure - satelitul platformei, cu peste 3 ani vechime si care a depasit recent un milion de vizite."Din cele 6 luni de activitate ale platformei, aproape jumatate s-au desfasurat sub auspiciile pandemiei. Cu toate acestea, platforma Travlocals si-a continuat cresterea.Astfel, daca la inceputul anului site-ul reunea putin peste 30 de cazari, in momentul de fata a ajuns la 72 de spatii de cazare listate pe platforma, inca 10 pe lista de asteptare si 23 de experiente autentice - de la tururi cu bicicleta in Rosia Montana, pana la observarea bizonilor sau a ursilor, rafting, brunchuri la conac sau cursuri de olarit.Mai mult decat atat, peste 700 de persoane si-au creat cont pe platforma si au facut peste 800 de rezervari si solicitari de rezervari, dintre care 268 doar in luna mai.Ivo si Liliana, proprietarii Casei Maria, spun ca "Travlocals a reusit sa gaseasca si sa selecteze cu atentie niste coltisoare de rai destinate turismului rural si ne bucuram ca suntem si noi parte din acest proiect.In ultimele sase luni, de cand am inceput parteneriatul, numarul de rezervari ni s-a dublat si am beneficiat de o campanie de promovare foarte profi.Insa, cel mai important aspect este ca acum reusim sa ajungem la un public de calitate si pe aceeasi lungime de unda cu noi, adica persoane care iubesc natura si linistea".Tot in luna mai a fost facuta si o rezervare record, pentru 9 saptamani. Este vorba despre un cuplu tanar, cu un copil mic, care a ales sa se izoleze intr-un sat linistit, la poalele muntilor Cozia. De altfel, cabanele moderne sunt si cele mai cautate cazari pe platforma, alaturi de casutele in copac si glampingurile.