75% dintre europeni vor sa calatoreasca in 2020. In Romania, ponderea ajunge la 87%

Pe acelasi subiect, raspunsurile din Romania depasesc media europeana, ponderea celor care vor sa calatoreasca (si) in interiorul tarii in acest an fiind de 87%.Conform datelor centralizate de LuggageHero si All4Travel in luna mai, la nivel general, 70% dintre europeni vor continua sa calatoreasca in acest an, in crestere cu 23% fata de estimarile de luna trecuta, dar 20% dintre respondenti isi propun sa calatoreasca in strainatate doar de anul viitor, iar alti 6% au declarat ca vor astepta sa aiba acces la un vaccin inainte de a parasi tara.De asemenea, 60% dintre cei care obisnuiesc sa calatoreasca pentru afaceri au spus ca se asteapta sa aiba cel putin o astfel de calatorie in 2020.Pe fondul optimismului privind dorinta de a calatori, totusi, 60% dintre participanti cred ca bugetul lor de vacanta pentru acest an va fi la fel ca inaintea pandemiei sau doar putin mai mic, in comparatie cu 51%, cum reiese din sondajul efectuat in aprilie.Potrivit sursei citate, 75% dintre respondenti declara ca vor sa exploreze tara in care traiesc, in perioada mai-septembrie, parcurgand cu masina distante mai lungi sau planuind escapade in orasele preferate. Raspunsurile din Romania depasesc media europeana, procentul celor care vor sa calatoreasca si in interiorul tarii in acest an ajungand la 87%.Totodata, mai mult de jumatate dintre europeni sustin ca vor calatori in lunile de vara, dar alti 20% sunt atat de dornici de plimbari incat vor porni la drum in primele 15 zile dupa ridicarea restrictiilor. La polul opus, 3% au mentionat ca nu vor sa paraseasca orasul in care locuiesc pana nu vor avea acces la un vaccin, iar un grup similar de persoane va astepta revenirea economiei.In ceea ce priveste calatoriile de afaceri, 60% dintre persoanele intervievate au afirmat ca vor avea cel putin o calatorie in interes de serviciu pana la finalul anului, in timp ce la nivelul Romaniei, ponderea este de doar 10%.Sondajul de specialitate releva ca mai mult de trei sferturi dintre participanti vad un impact financiar relativ mic al pandemiei asupra bugetului familial (intre 0 si 2%), in ...citeste mai departe despre " 75% dintre europeni vor sa calatoreasca in 2020. In Romania, ponderea ajunge la 87% " pe Ziare.com