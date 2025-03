Cum „dispar” 1 milion de turiști care vin anual în România, dar nu apar în cifre. „Suntem încă sub potențial, ca țară”

România are șanse să ajungă în 2025 la 3 milioane de turiști străini care vizitează țara. Cifrele au crescut constant în ultimii ani, însă rămân în continuare sub vârful înregistrat în 2018, a explicat un consultant în turism pentru Ziare.com. Totuși, în afara cifrelor oficiale, țara noastră ar putea avea încă un milion de vizitatori din străinătate pe an, care se duc în „turismul la negru”.

Statul a început să ia măsuri pentru a-i aduce în legalitate pe proprietarii care închiriază apartamente în regim hotelier prin diverse platforme. Fiscul a trimis notificări către aproximativ 23.000 de proprietari pentru a-i face să își plătească taxele, iar pașii merg în direcția potrivită, consideră Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

Consultantul argumentează că astfel de proprietari fac concurență neloială celor care respectă legea. În plus, fiindcă platformele online sunt populare „mai ales în rândul celor care vor să cheltuiască mai puțin”, statisticile oficiale ar putea ascunde numărul real al turiștilor.

„Avem trei ani de creștere constantă a numărului de turiști străini, deși încă sub potențialul nostru. Probabil anul acesta vom ajunge la aproape de 3 milioane de turiști, cât am avut cel mai mult, în 2018, înainte de pandemie. Dar, în statistici, numărul turiștilor străini este raportat doar la numărul celor care se cazează în unități clasificate ca atare – hoteluri, vile și așa mai departe. Eu sunt sigur că poate avem și cu până la un milion de turiști străini în plus nedeclarați”, a spus Bădulescu pentru Ziare.com.

În 2024, peste 14,2 milioane de turiști s-au cazat în unități din România. Cei mai mulți au fost români, cu aproape 2,4 milioane de turiști străini, conform datelor de la Institutul Național de Statistică. Cei mai numeroși au fost germanii. Peste 240.000 de turiști din Germania au vizitat România, urmați de 213.500 de italieni și 151.500 de israelieni, conform cifrelor oficiale.

Tabloul turismului în 2025

Anul acesta a început cu un viitor economic incert, mai ales pe plan internațional. Guvernul a anunțat de la finalul anului trecut măsuri de austeritate, care au inclus reducerea la jumătate a tichetelor de vacanță. În general, Banca Națională a României a subliniat că aceste măsuri vor reduce cererea din economie.

„Până acum, anul se arată un pic mai bun, dar nu ne așteptăm la o creștere senzațională. Este normal, este o creștere naturală, pentru că ne revenim la cât aveam înainte de pandemie. Dar România ar putea să primească cel puțin 6-7 milioane de turiști, din moment ce Bulgaria primește deja 8 și e pe jumate cât România”, a spus Bădulescu.

Dacă anul acesta ar urma să vină mai mulți turiști străini, numărul românilor care merg în vacanță va stagna, consideră reprezentantul patronatului.

„Am înregistrat pe litoral o creștere la anumiți operatori. Atenție, aceștia sunt doar oameni care rezervă din timp, nu înseamnă că va fi o creștere când tragem linie la final de an. Din cauza faptului că tichetele de vacanță au fost reduse la jumătate, turismul intern va stagna. Dacă erau eliminate complet, poate era și scădere. Pe partea de plecări din țară, va fi o creștere ușoară, dar cea mai mare parte în Grecia și Bulgaria. Contează că am scăpat complet de granițe, cu intrarea în Schengen, așa cum a contat și când am putut călători cu buletinul în Europa, la intrarea în UE, în 2007”, a mai spus Traian Bădulescu.

