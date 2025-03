ANAT: nu putem promova turismul cu doar 5 mil euro

Asociatia Nationala a agentiilor de Turism (ANAT) priveste cu ingrijorare alocarile bugetare destinate promovarii turismului romanesc din acest an, de 5 milioane de euro pentru acest an, cu 31% mai putin decat anul precedent, considerandu-le insuficiente in comparatie cu potentialul de care dispune acest sector.

"Pentru promovarea turismului romanesc, ar fi nevoie de 10-15 milioane euro. Grecia si Turcia investesc zeci de milioane de euro, in timp ce Bulgaria, o tara de doua ori mai mica decat Romania, investeste 4 milioane euro", a declarat purtatorul de cuvant ANAT, Traian Badulescu.

ANAT considera totodata ca, fara promovare, turismul romanesc ramane in criza.



"ANAT apreciaza ca este absolut necesar ca Romania sa-si promoveze constant imaginea de destinatie atractiva, cu produse turistice variate si accesibile, in vederea constientizarii pietei interne si internationale cu privire la oferta romaneasca de turism.

Aceasta promovare se poate realiza in primul rand prin campaniile externe derulate de autoritatea de turism, sprijinita de organizatiile profesionale si patronale", se arata in comunicat emis luni de ANAT.

Ads