România a ocupat anul trecut 'cu forță și dârzenie' ultimul loc în Europa la numărul de turiști străini, a declarat, marți, 25 martie, într-o conferință de presă, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

'Un adevăr dureros este legat de analiza turismului de incoming. (...) Ca urmare a ultimelor statistici, am reușit cu forță și cu dârzenie, să ocupăm un binemeritat ultim loc în Europa la numărul de turiști străini. Am avut în 2024 circa 2,4 milioane de turiști străini. Cheltuielile de promovare cred că au fost, anul trecut, de 4,4 milioane de euro, dar, din păcate, din cauza unei legislații învechite, despre care noi și alte patronate rugăm de 20 de ani să se schimbe, nu s-au putut cheltui banii de promovare și să fim cinstiți că se întâmplă de cel puțin 10 ani. Din motive de legislație învechită nu reușim să cheltuim banii de promovare și dacă nu mă înșel veniturile din turismul de incoming sunt de circa 1,3 miliarde de euro', a precizat Burcea.

În opinia sa, problema pe fond în România este că turismul nu este văzut ca un business.

'Problema pe fond - și vă spun ca o persoană care a trecut doi ani prin Guvern - este că în România turismul nu este văzut ca un business. Deci, toate țările înțeleg că se pot face bani din aducerea de turiști străini, românii nu văd treaba asta ca pe un business. Uitați-vă ce probleme sunt acum cu alegerile, de șase luni de zile numai de turism și de incoming și de business nu ne arde', a adăugat el.

Ads

Acesta a făcut comparații cu numărul turiștilor străini care au ajuns în Bulgaria, Grecia și Albania, aceasta din urmă înregistrând anul trecut cea mai rapidă creștere din Europa.

'Hai să vă spun de Bulgaria. Aveți idee câți turiști străini a avut Bulgaria anul trecut? 13 milioane, iar cheltuieli de promovare - 10 milioane de euro, venituri din turismul de incoming 7,2 miliarde de euro. Nu vorbesc de Spania, nu vorbesc de Italia, vorbesc de frații noștri bulgari. Orice român e și puțin bulgar, avem și puțin sânge bulgăresc, cel puțin pe bara din față de la mașină. 36 de milioane de turiști străini în Grecia în 2024. Cheltuieli de promovare 40 de milioane de euro, iar încasări 22 de miliarde de euro. De Albania știți? (...) Am scos din statistică 11,7 milioane de turiști străini, creștere de 15%. Cea mai rapidă creștere din Europa, venituri de 4,8 miliarde de euro', a menționat Alin Burcea.

Președintele ANAT a adăugat că, deși există o lege a primei de incoming de 40 de euro pe care agențiile trebuie să o primească pentru fiecare turist care stă minimum 4 zile în România, de doi ani de zile agențiile nu au primit niciun ban.

Ads

'Noi nu suntem supărați pe nimeni. După ce am avut trei miniștri sau doi miniștri succesivi, de pe urma cărora n-a rămas mai nimic, nu mai avem speranță. Noi suntem o industrie a păcii, noi nu ieșim să demonstrăm în piață, să ne legăm cu lanțuri. Noi doar spunem că am putea să aducem mai mulți turiști în România. Vreau să vă mai spun că există o lege dată care a pornit de la ANAT acum 10 ani, o lege a primei de incoming, care spune că noi, agențiile, la fiecare turist care stă minimum 4 zile trebuie să primim 40 euro. De doi ani de zile nu s-a mai dat niciun ban și ultima explicație pentru anul 2023, dacă îmi aduc bine aminte a fost: 'am uitat să punem în buget'. (...) Cert e că de 2 ani nu se respectă legea. Agențiile de turiști care aduc străini în România, deși există o lege să se dea prima de incoming, nu primesc niciun ban', a subliniat Alin Burcea.

Nu în ultimul rând, el a avertizat că agențiile vând foarte bine vacanțe în Grecia și Bulgaria, mai ales de la 1 ianuarie de când România a intrat integral în Schengen, deși și-ar dori să vândă și România.

Ads

'Eu sper să existe un viitor pe tema aceasta cu incoming-ul, deși de patru luni de zile de când este noua conducere a ministerului (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului n.r.) nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu, nu este nicio problemă. Știți ce bine vindem Grecia? Știți ce bine vindem Bulgaria? De când este cu Schengen, de la 1 ianuarie, vreau să vă spun că au crescut vânzările pe nordul Greciei. Nu se mai stă la cozi. Am fost și eu în Grecia acum 10 zile, m-am simțit chiar ciudat. (...) Nu mă aștepta nimeni. București - Halkidiki opt ore. Vă dați seama că oamenii sunt tentați să se ducă acolo. Și în Bulgaria este la fel. Noi suntem agenții, putem să vindem fără nicio problemă orice destinație. Sigur, suntem români și ne-am dori să vindem România', a mai spus șeful ANAT.

Peste 85 de agenți și jurnaliști vizitează în perioada 25 -28 martie a.c. județele Prahova și Brașov în cadrul unui eveniment de promovare pentru specialiști dedicat stațiunilor montane 'Redescoperă Valea Prahovei'.

Ads

Evenimentul este organizat de ANAT, în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT Prahova) și cu Organizația Patronală de Turism Poiana Brașov. Traseul acoperă principalele localități din zona Valea Prahovei și Brașov, incluzând Sinaia, Bușteni, Predeal, Brașov, Poiana Brașov, Bran, Moieciu, Fundata, Azuga, Câmpina și Poiana Câmpina.

...citeste mai departe despre "România e pe ultimul loc în Europa la numărul de turiști străini. Intrarea în Schengen a ajutat turismul extern, recunoaște șeful ANAT: "Știți ce bine vindem Grecia?"" pe Ziare.com

Ads