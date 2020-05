Comisia Europeana stabileste recomandari pentru reluarea turismului (Reuters)

De asemenea, Executivul comunitar vrea ca guvernele UE sa tina cont de consideratiile personale pentru a permite cetatenilor sa-si viziteze familia sau apropiatii care traiesc in tari diferite din blocul comunitar.In plus, Comisia Europeana propune ca restrictiile asupra calatoriilor non-esentiale catre spatiul Schengen sa fie extinse cu 30 de zile, pana in 15 iunie, se arata in documentul consultat de Reuters.