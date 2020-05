PwC: Afacerile in domeniul HoReCa ar putea sa scada cu peste 50% in acest an

In acest context, firmele din domeniu se vor confrunta cu siguranta atat cu cereri de despagubiri, cat si de solicitari de daune."Pentru o mai buna intelegere, prezentam cazul unei companii care opereaza un hotel si un restaurant de lux, care vizeaza in principal clienti straini. Pe langa oaspetii hotelului, restaurantul hotelului a fost deschis si altor clienti, care reprezentau aproximativ 50% in vanzari. Compania a suferit pierderi financiare semnificative, ca urmare a masurilor extraordinare impuse dupa declansarea COVID-19: hotelul a fost inchis si toate rezervarile au fost anulate, restaurantul a trebuit inchis pentru public, rezultand o scadere a vanzarilor si, in plus, restaurantul a trebuit sa arunce sau sa doneze o parte din stocul pe care nu-l putea folosi. Pentru a atenua scaderea vanzarilor, restaurantul a inceput sa ofere clientilor sai posibilitatea de a comanda mancare cu livrare la domiciliu, insa acestea genereaza doar aproximativ 30% din veniturile de dinainte de criza", se mentioneaza intr-un articol al consultantilor PwC.Astfel, din cauza restrangerii activitatilor comerciale, compania si-a redus achizitiile de bunuri si servicii, precum si costurile cu forta de munca, prin disponibilizari si concedii impuse. "Revenind la relatiile contractuale, compania are un contract cu furnizorul principal de produse alimentare, iar in acesta este prevazuta o valoare minima de produse ce trebuie achizitionate lunar, iar in caz contrar, furnizorul are dreptul sa solicite plata unei penalitati", mai sustin reprezentantii PwC.Potrivit consultantilor PwC, dupa aproape doua luni de 'lockdown', majoritatea statelor au anuntat relaxarea restrictiilor si reluarea treptata a activitatilor sociale si economice. Totodata, criza generata de pandemia de coronavirus a generat si va continua sa genereze pierderi imense organizatiilor care au trebuit sa-si restranga sau sa-si sisteze activitatea."Printre cele mai afectate companii sunt cele din domeniile HoReCa, transporturi de persoane, constructii si imobiliare, comert traditional nealimentar, fashion. Reducerea cererii si a incasarilor, sincopele la nivelul lantului logistic, anularile si intarzierile de comenzi, prelungirea duratelor de executie si a termenelor de plata, costurile suplimentare sunt doar cateva din motivele care vor sta la baza cererilor de despagubiri si daune", mai sustin reprezentantii PwC.In aceste conditii, acestia considera ca toate companiile afectate pot avea in vedere mecanisme de recuperare a pierderilor suferite iar, in acelasi timp, trebuie sa considere potentiale solicitari de pierderi care li se vor adresa, rezultand in presiuni mari pe finantele firmelor, asiguratorilor, dar si ale statului. "Mai exact, solicitarile pot fi facute de la parteneri de afaceri, in cadrul politelor de asigurare, de la guverne ca urmare a decretelor si/sau masurilor luate sau in cadrul tratatelor bilaterale de investitii. Din punct de vedere al mecanismelor care vizeaza recuperarea pierderilor, fie ele pierderi efective (damnum emergens) sau beneficii nerealizate (lucrum cessans), exista in general obligatia partii vatamate de a demonstra pierderile suferite - mai exact, aparitia/existenta si cuantumul pierderilor, precum si legatura de cauzalitate dintre pierdere si evenimentul care a generat pierderea sau incalcarea de obligatii (de exemplu, ce pierderi au fost cauzate ca urmare a masurilor guvernamentale, in cazul solicitarilor de despagubiri de la guvern)", sustin consultantii PwC.De asemenea, 'partea vatamata' va trebui sa demonstreze ca a intreprins masuri rezonabile pentru diminuarea pierderilor suferite si sa arate daca aceste pierderi au fost compensate integral sau partial prin alte modalitati."La acest moment, lichiditatea si gestionarea fluxurilor de numerar este cea mai mare problema a companiilor, insa ele trebuie sa aiba in vedere pregatirea din timp a etapei de remediere, sa stranga dovezi in legatura cu potentialele pierderi, deoarece ulterior, poate fi dificila, daca nu imposibila, reconstituirea si identificarea tuturor informatiilor relevante", potrivit PwC.PwC este o retea de firme prezenta in 157 de tari, cu mai mult de 276.000 de profesionisti ce ofera servicii de calitate in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.