Studiu: Romanii vor continua sa calatoreasca. Cei mai multi cauta cazari izolate

Travelminit.ro

31% dintre respondenti au declarat ca aveau deja planificat concediul de anul acesta si aveau aceasta cheltuiala deja programata. Bugetul total al vacantei este asteptat sa scada cu cateva procente, diferenta fiind mai mica in cazul serviciilor de cazare si mai semnificativa in cazul activitatilor conexe, cum ar fi masaj, tur ghidat si altele."Pentru prima luna dupa redeschidere am incurajat hotelierii sa vina cu reduceri si pachete atractive care sa convinga turistii sa calatoreasca. Astfel, primii romani care vor dori sa calatoreasca pot beneficia la anumite proprietati de reduceri cuprinse intre 10 si 20% din pachetul rezervat" a declarat Rita Szilveszter, online marketing expert Travelminit.roAproape jumatate dintre respondenti au declarat ca Romania va fi principala destinatie de vacanta pentru acest an. Spre deosebire de alti ani in care pretul avea intaietate in luarea deciziei de cumparare, anul acesta siguranta si locatia proprietatii se afla printre principalele motive de rezervare a unei vacante.Astfel, 38% dintre respondenti opteaza pentru cazari in zone izolate, iar 31% pun accent pe curatenie si igienizare in vederea rezervarii unei cazari.Din evolutia rezervarilor pe platforma, dar si din raspunsurile oferite chestionarului Travelminit.ro reiese ca turistii romani urmeaza doua mari trenduri: pe deoparte cauta pensiuni si spatii de cazare izolate, pe de alta parte cauta hoteluri cu standarde ridicate de igiena si respectare a tuturor normelor ce vor impuse de autoritati.Printre motivele pentru care romanii se tem sa calatoreasca in viitorul apropiat se numara: riscul de contaminare cu coronavirus (55%), teama de a pierde avansul achitat la unitatea de cazare (39.7%), teama de a servi mese la restaurant (12%), lipsa banilor, restrictiile de distantare sociala si alte masuri restrictive de prevenire a contaminarii.Peste 50% dintre respondenti si-au amanat vacanta pentru o perioada ulterioara, in special in lunile de vara sau toamna, in timp ce 20% dintre respondenti si-au pastrat rezervarea activa, iar 26% si-au anulat rezervarile. Echipa Travelminit.ro a oferit gratuit clientilor care aveau rezervari in luna aprilie posibilitatea de a se decide ulterior asupra altei perioade de vacanta. Datorita acestui demers, 78% din rezervarile inregistrate pe platforma pentru luna aprilie au fost deja reprogramate.Studiul a fost realizat pe un esantion de 2038 de respondenti din toata Romania, care au participat online la completarea unui chestionar in perioada 29.04.2020 - 06.05.2020