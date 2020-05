Atra Doftana: Jurnal de pandemie si sperante de revenire

ATRA, un proiect exclusivist pe piata de turism din Romania, amplasat intr-un cadru natural desavarsit in Valea Doftanei, pe malul lacului Paltinu, la doar 90 de minute de Bucuresti, ne-a dezvaluit cum s-a derulat totul de partea lor a baricadei.Si, pentru a ne ajuta sa ne facem o idee mai clara, cei de la ATRA si-au notat un mic jurnal de pandemie.ATRA este un proiect exclusivist pe piata de turism din Romania, un boutique-hotel de 5 margarete, amplasat intr-un cadru natural desavarsit in Valea Doftanei, pe malul lacului Paltinu, la doar 90 de minute de Bucuresti.Nascut din initiativa unui grup de antreprenori romani, ATRA este un proiect care a atras o investitie de aproximativ 1 milion de Euro. ATRA s-a lansat in 2011, ca un pariu distinct pe piata de turism din Romania, din dorinta de a aduce un concept diferit, intr-o piata aglomerata de cazari traditionale.Motivati de dorinta de a face o altfel de propunere in turism la noi acasa, in Romania, cei 4 actionari, ingineri in domeniul tehnologiei, deci fara vreo legatura educata cu domeniul, dar mari admiratori ai spectacolului naturii, au inceput sa exploreze zone mai putin comerciale care sa ofere cadrul cel mai potrivit pentru ceea ce avea sa devina manifestul ATRA.Asa au ajuns in Valea Doftanei, o zona tulburator de frumoasa dominata de pensiuni discrete si mai degraba rustice, o zona nepoluata de traficul galagios si masiv al clasicelor zone de turism comercial... de aici, inspirat de natura uluitoare de pe malul lacului Paltinu, arhitectul Bogdan Babici a dat nastere proiectului ATRA.Nascuta din viziunea arhitectului de a crea un concept care sa nu alieneze natura, ci sa se integreze in ea, ATRA a devenit un proiect extrem de apreciat, care a primit recunoastrea Uniunii Arhitectilor din Romania, fiind premiat la Anuala de Arhitectura din 2011 si la Bienala Nationala de Arhitectura din 2012.De la crearea conceptului, ATRA a fost gandita ca o unitate "verde", pentru a minimiza impactul asupra mediului natural. Astfel, ATRA a fost construita in forma de fagure, ceea ce conduce la un consum de energie redus, oferind, in acelasi timp, unicitate din punct de vedere arhitectural.Folosind materiale naturale precum lemn, marmura, granit si piatra, ATRA are un design minimalist, cu o fuziune intre desingul avangardist si contemporan, in totala sinergie cu natura inconjuratoare.Simplitatea designului cu accente naturale, combinata cu opere de arta ale artistului roman Ramon Grosos si elemente de decor unice, cu influente contemporan-urbane, fac din ATRA un spatiu rafinat si sofisticat.ATRA detine 9 camere duble, toate cu vedere spre lac, inundate de verdele crud al ierbii si de muntii care se reflecta in apa. Nu stii ce te copleseste: manifestul architectural, peisajul versatil al lacului controlat de la bararajul Paltinu, raul care anuleaza orice alt zgomot sau stelele mari cat pumnul pe care ai senzatia ca poti sa le culegi cand iesi in picioarele goale din camera la ceasuri tarzii.Mandri de originea locului, proprietarii au ales numele proiectului inspirati din traditia zonei, care are culoarea negru dominanta in portul popular, ATRA insemnand "pamant negru" in Latina.